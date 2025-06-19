Четыре самолета отменили в Волгограде из-за пролетов БПЛА

Отменены два самолета из Санкт-Петербурга и Москвы в Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло волгоградского аэропорта, борт из Санкт-Петербурга компании Smartavia должен был приземлиться в «Сталинграде» 19 июня в 11-25 ч, однако сначала его перенесли на более позднее время, а затем полностью отменили. Такая же участь постигла самолет из Шереметьево, который должен был прибыть в город-герой в 10-30 ч.

Соответственно, не вылетят в Москву и северную столицу два самолета, которые должны были подняться в небо из Волгограда.

При этом до сих пор задерживаются еще несколько авиарейсов. Причиной стал закрытый Росавиацией во второй раз за сегодняшние сутки волгоградский аэропорт из-за соображений безопасности.

Всего сегодня, 19 июня, над территорией региона были сбиты 11 беспилотников.

Воздушная гавань заработала на прием и выпуск судов только около 14-00 ч.