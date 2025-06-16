Волгоградская бегунья Анастасия Федонина стала чемпионкой РФ по экидену 

Волгоградская бегунья Анастасия Федонина накануне, 15 июня, выиграла золотую медаль на чемпионате России в командном экидене в Санкт-Петербурге. В крупнейших национальных соревнованиях приняли участие 430 команд из 70 городов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГБУ ДО ВО «СШОР по легкой атлетике».
Экиден - это командная эстафета на марафонской дистанции 42 195 метров. Гонка состояла из шести этапов - три по 5 км, два по 10 км и один - 7 195 метров. Федонина в составе коллектива «Бегущие лисы» выступала на пятом этапе и пробежала свой отрезок за 16 минут 42 секунды. Шесть представительниц команды (вместе с Анастасией это - Елена Сергеева, Арина Кострикова, Александра Вдовина, Мария Резниченко и Ульяна Андреева) показали результат - 2 часа 28 минут и 1 секунду, что позволило им не только победить на состязаниях, но и достичь рекорда трассы.
Отметим, для воспитанницы региональной СШОР по легкой атлетике Анастасии Федониной турнир в Северной столице оказался дебютным в экидене - и сразу триумфальным.
Фото: ГБУ ДО ВО «СШОР по легкой атлетике»/ vk.com