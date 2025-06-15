Регбисты волгоградского «Ротора» одержали первую победу в Высшей лиге

Регбисты волгоградского «Ротора» накануне, 14 июня, в третьем туре Высшей лиги на выезде обыграли сборную Санкт-Петербурга со счетом 36:10. Сине-голубые одержали первую победу в нынешнем турнире, сообщает ИА «Высота 102».
Отметим, «Ротор» в первых двух матчах сезона - 2025 дома уступил «Спартаку» (28:29) и ЦСКА (31:41). И очередная встреча в Северной столице для команды Георгия Веливанова началась непросто. По итогам первого тайма гости проигрывали - 0:10. Однако после перерыва «Ротор» перехватил инициативу и заметно преуспел в атаке. Первые очки в волгоградском составе заработал Артем Колотов, сокративший отрыв до «минус пять». Затем в большинстве Даниил Васильев совершил попытку, а Виктор Тельнов отметился реализацией и сине-голубые вышли вперед 12:10.
На достигнутом сине-голубые не остановились и продолжили успешно реализовывать свои моменты. Вадим Анисимов сыграл на перехвате и в прорыве заработал для своего коллектива очередные баллы, после чего преимущество «Ротора» выросло - 19:10. В концовке поединка Даниил Прокопов и Оббос Халматов записали в свой актив попытки, а Виктор Тельнов установил окончательный счет матча - 36:10. Таким образом, регбисты из Санкт-Петербурга во втором тайме не набрали ни одного очка.
На данный момент после трех туров в Высшей лиге «Ротор» занимает четвертое место с шестью баллами.
Фото: Федерация регби Санкт-Петербурга /vk.com