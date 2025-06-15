Спорт

Регбисты волгоградского «Ротора» одержали первую победу в Высшей лиге

Спорт 15.06.2025 06:10
0
15.06.2025 06:10


Регбисты волгоградского «Ротора» накануне, 14 июня, в третьем туре Высшей лиги на выезде обыграли сборную Санкт-Петербурга со счетом 36:10. Сине-голубые одержали первую победу в нынешнем турнире, сообщает ИА «Высота 102».

Отметим, «Ротор» в первых двух матчах сезона - 2025 дома уступил «Спартаку» (28:29) и ЦСКА (31:41). И очередная встреча в Северной столице для команды Георгия Веливанова началась непросто. По итогам первого тайма гости проигрывали - 0:10. Однако после перерыва «Ротор» перехватил инициативу и заметно преуспел в атаке. Первые очки в волгоградском составе заработал Артем Колотов, сокративший отрыв до «минус пять». Затем в большинстве Даниил Васильев совершил попытку, а Виктор Тельнов отметился реализацией и сине-голубые вышли вперед 12:10.

На достигнутом сине-голубые не остановились и продолжили успешно реализовывать свои моменты. Вадим Анисимов сыграл на перехвате и в прорыве заработал для своего коллектива очередные баллы, после чего преимущество «Ротора» выросло - 19:10. В концовке поединка Даниил Прокопов и Оббос Халматов записали в свой актив попытки, а Виктор Тельнов установил окончательный счет матча - 36:10. Таким образом, регбисты из Санкт-Петербурга во втором тайме не набрали ни одного очка.

На данный момент после трех туров в Высшей лиге «Ротор» занимает четвертое место с шестью баллами.

Фото: Федерация регби Санкт-Петербурга /vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
14.06.2025 10:44
Спорт 14.06.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.06.2025 19:20
Спорт 13.06.2025 19:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.06.2025 11:05
Спорт 12.06.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.06.2025 08:46
Спорт 12.06.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.06.2025 20:04
Спорт 11.06.2025 20:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.06.2025 19:00
Спорт 11.06.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.06.2025 12:53
Спорт 11.06.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.06.2025 12:32
Спорт 11.06.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.06.2025 20:25
Спорт 10.06.2025 20:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.06.2025 21:13
Спорт 09.06.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.06.2025 19:45
Спорт 06.06.2025 19:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.06.2025 21:15
Спорт 04.06.2025 21:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.06.2025 11:02
Спорт 04.06.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.06.2025 11:59
Спорт 02.06.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.06.2025 09:03
Спорт 02.06.2025 09:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:36
Под Волгоградом разыскали 72-летнего водителя, отправившего в больницу мотоциклистаСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде ищут перевозчика на маршрут №51кСмотреть фотографии
08:00
Бастрыкин вступился за 7-летнюю волгоградку, сбитую пьяным самокатчикомСмотреть фотографии
07:31
В Волгограде начался ремонт «потерянной» чиновниками дороги к ЖК «Янтарный город»Смотреть фотографии
06:35
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения бойца СВО подростками в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:10
Регбисты волгоградского «Ротора» одержали первую победу в Высшей лигеСмотреть фотографии
21:45
Прохладные ночи до +7 прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:12
Полчища саранчи заползли в СНТ под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:41
В Урюпинске появился проспект имени СталинаСмотреть фотографии
20:12
В Камышине продают немецкие часы 19 века за 165 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:35
«Гадят прямо под окнами»: в цыганском поселке в Волгограде выросла гигантская свалкаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:57
В Михайловке соседи и полицейские вырвали пенсионерку из лап мошенниковСмотреть фотографии
18:20
Профессор ВолгГТУ перечислил плюсы от запрета на движение фур в жаруСмотреть фотографии
17:56
В Волгограде полицейские отправили 9 автомобилей с неисправностями на спецстоянкуСмотреть фотографии
17:13
Борт Санкт-Петербург-Волгоград посадили в Москве из-за треснувшего стеклаСмотреть фотографии
16:11
Двое граждан Азербайджана ездили по Волгограду с 2 кг наркотиковСмотреть фотографии
15:56
Росстат: в Волгоградской области вырос дефицит кадровСмотреть фотографии
15:43
Более 5,5 тысяч жителей Волгоградской области получили бесплатную помощь в ГосюрбюроСмотреть фотографии
15:28
«Его все время тянет в Курск»: под Волгоградом пропал пенсионер на велосипедеСмотреть фотографии
14:26
У жителя Камышина забрали российский паспорт из-за нарушения КонституцииСмотреть фотографии
13:58
Волгоградцы поделились 10 тысячами литрами кровиСмотреть фотографии
13:27
В Михайловке воровка обокрала пенсионерку, попросив водыСмотреть фотографии
13:00
«Ковыляй, как можешь?»: такси с больным волгоградцем не пропустили в больницуСмотреть фотографии
12:13
Волгоградка на машине наехала на пенсионерку на переходеСмотреть фотографии
11:41
В центре Волгограда пьяный подросток на электросамокате сбил ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:56
В райцентре Волгоградской области решили проблему с водойСмотреть фотографии
10:44
«Свои будут биться до конца»: как в Волгограде воспитывают смену сегодняшним игрокам «Ротора»Смотреть фотографии
10:08
«Вода быстро кончилась»: под Волгоградом огонь уничтожил дом и хозпостройкуСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде ночью после ДТП сгорела фура: пострадавший в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:18
В Волгограде гости пришли на свадьбу с собачьим кормомСмотреть фотографииCмотреть видео
 