Происшествия

«Вода быстро кончилась»: под Волгоградом огонь уничтожил дом и хозпостройку

Происшествия 14.06.2025 10:08
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14.06.2025 10:08


В селе Садки Дубовского района накануне, 13 июня,  сгорел жилой дом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило в 15:10 ч.  Огонь охватил и хозпостройку. Общая площадь возгорания составила вместе с сухой растительностью 254 кв.м. Пожарные подразделения ОП ПЧ-69 ликвидировали горение в 16:27 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Между тем, очевидцы сообщают, что к горевшему дому на улице Центральная первыми прибыли местные фермеры, опередив огнеборцев. Когда в пожарной машине расчета из села Лозное закончилась вода,  пополнять запасы пришлось у тех же фермеров, так как местный водоем оказался пустым.

Скриншот видео Дубовский базар t.me

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