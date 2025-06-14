В селе Садки Дубовского района накануне, 13 июня, сгорел жилой дом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило в 15:10 ч. Огонь охватил и хозпостройку. Общая площадь возгорания составила вместе с сухой растительностью 254 кв.м. Пожарные подразделения ОП ПЧ-69 ликвидировали горение в 16:27 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Между тем, очевидцы сообщают, что к горевшему дому на улице Центральная первыми прибыли местные фермеры, опередив огнеборцев. Когда в пожарной машине расчета из села Лозное закончилась вода, пополнять запасы пришлось у тех же фермеров, так как местный водоем оказался пустым.
Скриншот видео Дубовский базар t.me