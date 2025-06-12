Экономика

Свекла за неделю подорожала на 4 рубля в Волгограде

Экономика 12.06.2025 06:43
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12.06.2025 06:43


Свекла вновь стала чемпионом по подорожанию в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, за неделю цены на нее выросли на 5%. Теперь килограмм этого овоща стоит почти 88 рублей за килограмм.  А неделей ранее свекла стоила 83,88 рубля. Прибавила в цене и капуста – на 3,11% (59,75 рубля). В то же время подешевели морковь – на 4% (61,73 рубля), а помидоры – на 4,7% (166,6 рубля).

Из других категорий продуктов в Волгоградстате отметили небольшое снижение стоимости кур. Средняя цена за килограмм этого мяса уменьшилась до 204 рубля (минус 2%). Продолжили дешеветь яйца – на 1,8% (82 рубля за десяток).

В то же время подорожали сметана – на 1,13% (334,44 рубля) и хлеб и булочные изделия из пшеничной муки. Килограмм такого хлеба стоит теперь почти 90 рублей, что на 2% больше, чем на предыдущей неделе.

Фото V102.RU

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