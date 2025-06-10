В России отменили повышенные пошлины на лечебное питание для диабетиков и онкобольных

В России отменяются повышенные ввозные пошлины на ряд социально значимых товаров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительство РФ, отмены повышенных пошлин коснется продукции лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, предпринимающие меры, нарушающие экономические интересы России.
Такая продукция необходима недоношенным новорожденным с малым весом, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией.
Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке, подчеркнули в кабмине. Ранее повышенные ввозные пошлины были введены на продукцию из недружественных стран.
Фото правительства РФ t.me