Федеральные новости

В России отменили повышенные пошлины на лечебное питание для диабетиков и онкобольных

Федеральные новости 10.06.2025 10:31
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10.06.2025 10:31


В России отменяются повышенные ввозные пошлины на ряд социально значимых товаров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительство РФ, отмены повышенных пошлин коснется продукции лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, предпринимающие меры, нарушающие экономические интересы России. 

Такая продукция необходима недоношенным  новорожденным с малым весом,  а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией.

Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке, подчеркнули в кабмине. Ранее повышенные ввозные пошлины были введены на продукцию из недружественных стран. 

Фото правительства РФ t.me

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