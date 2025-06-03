В Волгограде подрядчик вместо новых подсунул старые рельсы и шпалы





В Волгограде суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на сумму почти миллион рублей при восстановлении подъездного пути к транспортному предприятию. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, на скамье подсудимых предстанет 43-летний коммерсант – руководитель подрядной организации. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, фигурант заключил контракт на проведение работ, в ходе которых должен был проложить новые рельсы и шпалы.

– Однако вместо них обвиняемый закупил у нескольких организаций бывшие в употреблении материалы, после чего осуществил укладку старогодних рельсов вместо новых, а разницу в цене присвоил себе, – сообщили в пресс-службе линейного управления. – Общая сумма ущерба, причинённого заказчику, составила около 950 тысяч рублей.

В настоящее время коммерсант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: МВД Медиа