Федеральные новости

Авиакомпанию «Победа» уличили в незаконных требованиях к размеру ручной клади

Федеральные новости 30.05.2025 21:12
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30.05.2025 21:12


Московская межрегиональная транспортная прокуратура по результатам проведенной по поручению Генпрокуратуры России проверки установила, что авиакомпания «Победа» злоупотребила предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Генпрокуратуру, в частности, размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины 4 см), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи. 

В Генпрокуратуре отметили, что «Победа» умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению - например, портпледа, устройства для переноса ребенка, складного кресла-коляски, дамской сумочки, портфеля или рюкзака, букета цветов и т.д.

Щербинский районный суд Москвы действия авиакомпании признал незаконными.

Фото V102.RU (архив)

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