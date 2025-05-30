В Волгограде стартовали чемпионат и первенство Волгоградской области по кикбоксингу

В Волгограде сегодня, 30 мая, стартовали открытые чемпионат и первенство области по кикбоксингу, посвященные 80-летию Великой Победы и 107-летию образования управления УФСБ России по Волгоградской области.





Как сообщает ИА «Высота 102», в турнире в ФОК училища олимпийского резерва сражаются за награды 260 спортсменов из Волгоградской, Астраханской и Самарской областей. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя ВООО «Динамо» Роман Константинов, депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников и депутат Волгоградской городской думы Алексей Васютенко, представители силовых ведомств.





Чемпионат и первенство Волгоградской области по кикбоксингу организованы Волгоградской областной федерацией кикбоксинга совместно с администрацией региона и УФСБ России по Волгоградской области.

Как сообщает ИА «Высота 102», в турнире принимают участие юноши и юниоры в возрасте 13-14, 15-16 и 17-18 лет, а также девушки 13-14 лет.





Финальные бои и церемония награждения пройдут завтра, 31 мая.





Фото: Андрей Поручаев V102.RU