Спорт

В Волгограде стартовали чемпионат и первенство Волгоградской области по кикбоксингу

Спорт 30.05.2025 18:14
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30.05.2025 18:14


В Волгограде сегодня, 30 мая, стартовали открытые чемпионат и первенство области по кикбоксингу, посвященные 80-летию Великой Победы и 107-летию образования управления УФСБ России по Волгоградской области. 


Как сообщает ИА «Высота 102», в турнире в ФОК училища олимпийского резерва сражаются за награды 260 спортсменов из Волгоградской, Астраханской и Самарской областей. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя ВООО «Динамо» Роман Константинов, депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников и депутат Волгоградской городской думы Алексей Васютенко, представители силовых ведомств.  


Чемпионат и первенство Волгоградской области по кикбоксингу организованы Волгоградской областной федерацией кикбоксинга совместно с администрацией региона и  УФСБ России по Волгоградской области.  

Как сообщает ИА «Высота 102», в турнире принимают участие юноши и юниоры в возрасте 13-14, 15-16 и 17-18 лет, а также девушки 13-14 лет. 


Финальные бои и церемония награждения пройдут завтра, 31 мая.


Фото: Андрей Поручаев V102.RU

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