У Аверкиева, Тюрина и Завезена завершились контракты с «Ротором»

Сегодня, 30 мая, завершаются сроки договоров с «Ротором» у Вадима Аверкиева, Владислава Тюрина и Юрия Завезена. Футболисты покидают волгоградскую команду, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
Ранее об уходе этих игроков рассказали главный тренер Денис Бояринцев и спортивный директор Андрей Дуров. Голкипер Вадим Аверкиев провел за «Ротор» 26 матчей, 11 из которых отыграл на ноль. Владислав Тюрин провел за сине-голубых 23 встречи, в которых отдал одну результативную передачу. Юрий Завезен сыграл в 92 поединках, забил один гол и сделал три голевые передачи.
Юрий Завезен записал видеобращение к поклонникам сине-голубых.
Фото: Андрей Поручаев V102.RU