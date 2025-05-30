У Аверкиева, Тюрина и Завезена завершились контракты с «Ротором»





Сегодня, 30 мая, завершаются сроки договоров с «Ротором» у Вадима Аверкиева, Владислава Тюрина и Юрия Завезена. Футболисты покидают волгоградскую команду, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ранее об уходе этих игроков рассказали главный тренер Денис Бояринцев и спортивный директор Андрей Дуров. Голкипер Вадим Аверкиев провел за «Ротор» 26 матчей, 11 из которых отыграл на ноль. Владислав Тюрин провел за сине-голубых 23 встречи, в которых отдал одну результативную передачу. Юрий Завезен сыграл в 92 поединках, забил один гол и сделал три голевые передачи.

Юрий Завезен записал видеобращение к поклонникам сине-голубых.

- Дорогие болельщики! Хотел бы вам выразить слова благодарности. За эти два с половиной года было много ярких и запоминающихся игр. Но они не были бы такими, если бы не ваша поддержка как на домашних, так и на выездных матчах. Низкий поклон вам за поддержку, которую оказывали вы команде и лично мне. Я всегда чувствовал то тепло, которое было направлено в мой адрес. Команде и клубу я желаю только всего самого наилучшего. Пусть каждый год будет лучше предыдущего. Только «Ротор»! Только победа! - заявил 29-летний полузащитник.