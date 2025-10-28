В спортивной школе №25 «Темп» в Красноармейском районе Волгограда 30 октября в 12-00 ч. состоится церемония открытия международного боксёрского турнира, посвященного памяти мастера спорта СССР Николая Макиенко, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Волгограда.
В состязаниях сразятся около 300 участников в возрасте от 7 до 15 лет из 14 субъектов РФ, а также представители Кыргызстана и Беларуси. Первые поединки пройдут 30 октября, полуфиналы и финалы запланированы на 2 ноября.
Справка. Николай Макиенко около 25 лет работал тренером по боксу. Самый известный его воспитанник - чемпион России, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы Максим Бабанин, который в прошлом году в Волгограде победил Викапиту Мероро из Намибии. Кроме того, Николай Макиенко работал с несколькими поколениями спортсменов, защищавшими честь Волгоградской области на различных соревнованиях. Специалист ушёл из жизни 11 июня 2024 года.
Фото администрации Волгограда