Спорт

Волгоградские самбисты стали победителями турнира памяти воинов псковской 6-й роты

Спорт 30.10.2025 20:03
0
30.10.2025 20:03


В Волгограде прошёл Всероссийский турнир по боевому самбо «Памяти подвига воинов 6-ой роты псковских десантников, военнослужащим, погибшим в локальных войнах и конфликтах». Соревнования организованы в рамках проекта «Защитники Отечества: дух боевого самбо» при поддержке Фонда президентских грантов и прошли под эгидой региональной общественной организации «Волгоградская федерация боевого самбо». 


В состязаниях приняли участие 250 спортсменов из Волгоградской области, которая была представлена Волгоградом, Волжским, Быково, Суровикино, Петров Валом, а также самбисты астраханского и ростовского регионов, Краснодарского края и ЛНР. 


В общекомандном зачёте на верхнюю строчку пьедестала почёта поднялась Волгоградская федерация боевого самбо. Второе и третье места соответственно заняли клубы «Спарта» и «Монте». Всего на турнире выступили 15 спортклубов РФ. 


Гостем соревнований стал именитый спортсмен, боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC в тяжёлом весе, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион России, чемпион Евразии по боевому самбо Алексей Олейник. Он провел мастер-классы для юных бойцов, продемонстрировав технику выполнения приемов. 

Для участников была подготовлена развлекательная и культурная программа. На турнире располагалась специальная площадка фиджитал-спорта, где самбисты расслаблялись в онлайн-играх и разминали мышцы в физических активностях. Спортсмены в ходе экскурсии также получили возможность познакомиться с памятными местами Сталинградской битвы.


Организаторы подчеркнули, что главная цель турнира - защита таких ценностей, как служение Отечеству и ответственность за его судьбу, готовность защищать его историю, целостность и ценности, как делали это десантники 4-й и 6-й рот 104-го гвардейского полка 76 Гвардейской псковской дивизии ВДВ, героически погибшие 1 марта 2000 года, а также военнослужащие России в Афганистане, в Сирии, в зоне СВО.


Соревнования прошли при поддержке оргкомитета, региональной общественной организацией «Волгоградская федерация боевого самбо» и Фонда «Памяти 6-ой роты».



Фото: Волгоградская Федерация боевого самбо vk.com

