СК расследует в Волгограде ДТП с гибелью детей в водоеме

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам после ДТП в Волгограде, в ходе которого погибли двое детей при падении автомобиля в водоем, передает V102.RU.

Напомним, что сегодня, 30 октября, 15-летний подросток без прав, двигаясь на автомобиле «ВАЗ-2105» по улице Вилянской в Красноармейском районе, не справился с управлением и съехал с проезжей части в водоем. В автомобиле находились подростки. В результате ДТП спасти удалось лишь двум пассажирам. Водитель и его 15-летняя знакомая погибли. По предварительным данным, они не смогли выбраться и утонули. Очевидцы вытащили автомобиль из воды. Пострадавших доставили в больницу с переохлаждением.

- Следственным отделом по Красноармейскому району города Волгограда следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), - сообщили в региональном СУ СКР.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следователи также выясняют, каким образом несовершеннолетний получил доступ к транспортному средству.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

