Боксёр Микаел Арутюнян завоевал золотой пояс в Таиланде

Волгоградец Микаел Арутюнян накануне, 26 октября, в столице Таиланда Бангкоке одолел экс-чемпиона Азии по боксу Чонлати Срирата и тем самым пополнил коллекцию своих завоёванных наград золотым поясом.
Поединок завершился во втором раунде. Арутюнян отправил в нокаут соперника и одержал очередную досрочную победу на международном уровне.
- Всем спасибо большое за поддержку, я чувствовал. Пояс на месте, идем дальше, - прокомментировал выигрышный бой Микаел в своих соцсетях.
Напомним, ранее Арутюнян в Бангкоке досрочно победил легенду тайского бокса Празитсака Фарома.
Фото: Микаел Арутюнян /vk.com