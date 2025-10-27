Спорт

Боксёр Микаел Арутюнян завоевал золотой пояс в Таиланде

Волгоградец Микаел Арутюнян накануне, 26 октября, в столице Таиланда Бангкоке одолел экс-чемпиона Азии по боксу Чонлати Срирата и тем самым пополнил коллекцию своих завоёванных наград золотым поясом.

Поединок завершился во втором раунде. Арутюнян отправил в нокаут соперника и одержал очередную досрочную победу на международном уровне.

- Всем спасибо большое за поддержку, я чувствовал. Пояс на месте, идем дальше, - прокомментировал выигрышный бой Микаел в своих соцсетях.

Напомним, ранее Арутюнян в Бангкоке досрочно победил легенду тайского бокса Празитсака Фарома. 

Фото: Микаел Арутюнян /vk.com

