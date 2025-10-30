Врачи оценили состояние выживших в затонувшей машине детей

Двоих детей, которые выжили в утонувшей машине, госпитализировали в больницу №15 Волгограда.

- Мальчики 14 и 15 лет находятся под наблюдением врачей в педиатрическом отделении, их состояние оценивается как удовлетворительное, - пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 30 октября, на улице Вилянская в 10-50 ч. ВАЗ-2105, которым управлял 15-летний подросток, слетел с дороги и затонул в болотистом водоеме. Юноша и 15-летняя пассажирка погибли на месте. Еще двое детей в возрасте 14 и 15 лет были госпитализированы.

Затонувшую машину из камышей пришлось доставать с помощью крана. Прокуратура взяла на контроль расследование этой трагедии.