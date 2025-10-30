Речные маршруты сократят в Волгограде с 5 ноября

Количество речных маршрутов сократится в Волгограде с 5 ноября. Городской речной транспорт продолжит перевозить пассажиров по трем направлениям: «Волгоград - Щучий проран – Культбаза», «Руднева - Сарпинский» и «Волгоград-Островная». Остальные возобновят работу только весной.

Маршрут «Волгоград - Островная» будет функционировать до 20 ноября, а по направлению «Волгоград - Щучий проран – Культбаза» – до 7 декабря. Круглогодичным останется лишь один маршрут «Руднева - Сарпинский».

Напомним, ежегодно на время дачного сезона и с учетом гидрологической ситуации в Волгограде открывается еще четыре речных направления: «Тулака - Сарпинский», «Обувная фабрика - Сарпинский», «Красноармейск – Вязовая Грива» и «Волгоград - Зайчики».





