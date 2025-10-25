Спорт

Фанатскому движению волгоградского «Ротора» исполнился 41 год

Спорт 25.10.2025 12:12
0
25.10.2025 12:12


25 октября 1984 года активная группа болельщиков «Ротора» посетила матч с «Зарёй» в Ворошиловграде (сейчас - Луганск). Эта дата считается днём основания фанатского объединения волгоградского клуба.   

Выезд в Ворошиловград является первым в истории фан-движа «Ротора». С того дня несколько поколений волгоградских активных болельщиков стали неотъемлемой частью побед любимого клуба не только в родных стенах, но и в многочисленных гостевых встречах. Вне зависимости от результатов на футбольном поле, фанаты «Ротора» всегда поддерживали свою любимую команду - и в счастливые моменты, и в трудные периоды.

Кроме того, фанаты «Ротора» в разных городах отстаивали честь клуба в возникавших конфликтах с фан-движениями соперников. И в то же время волгоградцам удалось установить дружеские отношения с некоторыми фанатскими объединениями других команд.

ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям фанатского движения «Ротора» и желает его представителям новых запоминающихся выездов и положительных эмоций от ярких побед родного клуба.

Лента новостей

13:04
В Волгограде подростки «как в кино» угнали автомобиль, но не ушли от полицииСмотреть фотографии
12:12
Фанатскому движению волгоградского «Ротора» исполнился 41 годСмотреть фотографии
11:58
Волгоградцев предупредили об остановке общественного транспорта при атаке БПЛАСмотреть фотографии
11:00
Четыре человека погибли в столкновении «Лады» и Renault под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:16
Росавиация сняла пятичасовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
Лани, ламы и альпаки готовятся «прописаться» в волгоградском ЦПКиОСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде газовиков уличили в незаконной приостановке подачи голубого топливаСмотреть фотографии
08:11
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживается прилёт и отправление восьми авиарейсовСмотреть фотографии
07:52
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь ликвидированы 19 БПЛАСмотреть фотографии
07:17
В Волгоградской области столовые интернатов сдадут в аренду, доплатив 11,2 млрд рублейСмотреть фотографии
06:26
В Волгоградской области из-за налёта БПЛА загорелась подстанция ЛЭП и повреждён домСмотреть фотографии
06:05
Волгоградские теннисисты провели лишь по матчуСмотреть фотографии
05:32
Росавиация из-за налёта БПЛА временно закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
21:29
Инструкция: где лучше снять квартиру в Волгограде – обзор районовСмотреть фотографии
21:05
Молодежь «Волжаночки» начала сезон в Первой лиге с победыСмотреть фотографии
20:38
Волгоградцам в ЦПКиО бесплатно нарежут гигантской фермерской тыквыСмотреть фотографии
19:59
Общественность одобрила проект бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:23
В Камышине водитель фуры пытался «посеять» коррупцию на посту ДПС: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:58
Улов рыбака в Волго-Ахтубинской пойме потянул на 120 тысяч и уголовное делоСмотреть фотографии
18:13
«Фигачат прямо в грязь и лужи»: волгоградцы сняли на видео «свинский» ремонт дороги в поселке МайскийСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Волгоградское село «законсервировали» из-за смертельного бешенстваСмотреть фотографии
16:51
Новые возможности нейросетей: ИИ-ассистент ускорит обслуживание в салонах связиСмотреть фотографии
16:18
Теперь и ЗАГС? На «Волгоград Арене» сыграли первую свадьбуСмотреть фотографии
16:03
Охотникам разрешили убивать саратовских лис и волковСмотреть фотографии
15:59
«Красный октябрь» экспонировал производственные возможности на «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025»Смотреть фотографии
15:54
Волгоградскую рецидивистку осудили на 2 года за кражу денег у инвалидаСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде подключили к сети новый участок водовода на улице РокоссовскогоСмотреть фотографии
15:07
Селяне остались без продуктового магазина под Волгоградом из-за скупости его хозяйкиСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде у бородача забрали тонированную «Ниву» за неуплату 264 штрафов ГИБДДСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
ПСБ провел серию экспертных дискуссий «Курс на развитие» на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025»Смотреть фотографии
 