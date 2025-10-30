Туляремия угрожает жителям 32 районов Волгоградской области

В Волгоградской области, после 18 лет затишья, возможна вспышка туляремии - особо опасной инфекции, которую называют «малой чумой», передает V102.RU со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора.

- Общая эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по туляремии в Волгоградской области за многолетний период показывает, что природный очаг туляремии с учетом ареала обитания основных переносчиков занимает большую часть территории области и 32 района являются эпидемиологически опасными в отношении туляремии, - сообщили в ведомстве.

Последний случай этой болезни в регионе фиксировался 18 лет назад - в 2007 году у жителя Николаевского района.

Туляремия протекает с лихорадкой, интоксикацией и клиническими проявлениями, такими как поражение кожи, глаз, слизистой ротоглотки, легких, кишечника и лимфатических узлов. Болезнь очень заразна. Источниками болезни являются грызуны, а членистоногие - переносчиками возбудителя туляремии.

Фото из архива V102.RU

