В Волгоградской области прошли рейды на ж/д станциях

В Волгограде состоялись профилактические рейды с участием железнодорожников и сотрудников транспортной полиции. Они прошли на железнодорожной станции Камышин-2 и о.п. Заканальная, а также на перегоне Умет-Камышинский. Их основная цель – профилактика несчастных случаев в зоне движения поездов.
В ходе мероприятий пешеходам напомнили о необходимости соблюдения правил личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. В частности, рассказали об опасности ношения капюшонов, использования телефонов и наушников при приближении к железнодорожной инфраструктуре.
Кроме того, волгоградцев проинформировали о тяжести последствий несчастных случаев и мерах персональной ответственности, а также раздали тематические памятки.
Напомним, в январе-сентябре 2025 года в профилактических мероприятиях на территории Волгоградской области участвовали более 9 тысяч человек, среди которых было распространено около 6 тысяч буклетов и памяток.
