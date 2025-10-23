Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» в Волгограде уступили «Звезде» 

23.10.2025
Родные стены не помогли подопечным Евгения Дмитриева сегодня, 23 октября, избежать четвёртого поражения в сезоне женской Суперлиги 2025/26. Обидчиком  волгоградского коллектива на этот раз стала звенигородская «Звезда», праздновавшая успех со счётом 29:27. 

К отчётному матчу на «Динамо Арене» бело-голубые подошли на восьмом месте. В активе бело-голубых было пять очков - две победы и одна ничья. «Звезда», которую с прошлого сезона возглавляет известная в прошлом волгоградская гандболистка, олимпийская чемпионка Ольга Акопян, перед приездом в город-герой заработала семь очков и не проигрывала на протяжении четырёх встреч подряд. 

Подмосковный коллектив в сегодняшней игре не смог рассчитывать на основного голкипера Серафиму Тиханову, которую заменила Александра Лебедева, а ещё одним вратарем в заявке оказалась Юлия Долгих. Кроме того, в стане «Звезды» выделялась хорошо знакомая волгоградским болельщикам Арина Безбабных, перешедшая в московский клуб из «Динамо-Синары» в летнее межсезонье. К слову, Арина теперь выступает в одном коллективе вместе со своей двоюродной сестрой Ксенией Закордонской. 

В состав «Динамо-Синары» вернулась после травмы Татьяна Кириллова, пропустившая ничейный выезд к «Кубани» на прошлой неделе. Также в заявку попала 20-летняя воспитанница волгоградского гандбола Алёна Алексеева, которая несколько дней назад была отозвана из аренды из клуба АГУ-«Адыиф».

Счёт в матче открыли гости - точный бросок оказался в активе Кристины Бельчиковой. Динамовки ответили двумя точными попаданиями подряд в исполнении Кирилловой и Екатерины Скивко.

Первый тайм прошёл в равной борьбе. Игра шла практически «мяч в мяч». Только в середине 30-минутки в результате дальнего попадания Скивко хозяйкам удалось оторваться на «плюс два».

А вот концовка тайма осталась уже за подмосковными гандболистками. Оборона волгоградской команды позволила Софии Пензевой отличиться трижды подряд, и теперь уже преимущество в два мяча заработала «Звезда». Лишь за считанные секунды до перерыва с передачи Анастасии Фёдоровой с правого края забросила Карина Сисенова, сократившая отставание до минимума. 14:13 - в пользу «Звезды» по итогам первой половины. Интрига перед вторым таймом была «накалена» до предела.


В первой же атаке во втором тайме хозяйки сравняли - результативно завершила свой момент Сисенова. Затем юная Валентина Минченко «выстрелила» дуплетом, благодаря чему «Динамо-Синара» снова имело преимущество «плюс два». Но, как оказалось в дальнейшем, это был последний стабильный отрезок в исполнении бело-голубых в сегодняшнем матче. 

В следующие пять минут волгоградки не смогли реализовать ни одной комбинации, в то время как спортсменки из Звенигорода почувствовали «запах крови» и устремились в погоню. Более того, «Звезда» вышла вперёд после ошибки Скивко в атаке, совершенного затем перехвата и реализованного быстрого отрыва Безбабных, которая не в первый раз к этому моменту огорчила своих бывших одноклубниц  точным броском.

Евгению Дмитриеву пришлось оперативно брать тайм-аут, который был больше направлен на эмоциональную встряску его подопечных, переставших забивать. Минутный перерыв помог размочить голевую засуху - поразила ворота Олеся Черненко. В середине тайма двойной сейв совершила динамовский голкипер Мария Дувакина, который, к сожалению, оказался малоэффективным. Почти сразу же после этого Черненко потеряла мяч, Закордонская убежала от всех и переиграла Дувакину. Вскоре «Звезда», поймавшая кураж, ушла в отрыв «плюс четыре».

До конца встречи бело-голубые находились в роли догоняющих. За пять минут до финальной сирены хозяйки отставали от соперниц всего на один мяч, однако концовка захватывающей игры осталась за гостями, которые использовали шансы, а бело-голубые не смогли провести ключевой отрезок на стабильном уровне.

На последней минуте Снежанна Вертушкова точным попаданием сняла все вопросы о победителе. Хозяйки лишь успели соорудить гол престижа, который оказался за авторством Валентины Минченко. 29:27 - итоговый выигрыш «Звезды» в сегодняшнем ярком и результативном матче.    

Таким образом, «Динамо-Синара» по итогам тура остаётся на восьмом месте с пятью очками. В следующем матче волгоградки на «Динамо Арене» примут ижевский «Университет» 29 октября в 18-30 ч.  

«Динамо-Синара» (Волгоград) - «Звезда»(Звенигород) 27:29 (13:14).

23 октября, Волгоград, «Динамо Арена».

Судьи: Даниил Матюхин, Иван Мельников

«Динамо-Синара»: Баскакова (2/10=20%), Дувакина (13/33=39%) - 1; Скивко - 9, Минченко - 5 (2 мин.), Кириллова - 4/1 (2 мин.), Сисенова - 3 (2 мин.), Чуракова - 2/1, Черненко - 2, Климова - 1

«Звезда»: Лебедева (4/12=33%), Долгих (5/23=21%); Егорова - 8, Пензева - 4, Бельчикова - 4, Безбабных - 4, Вертушкова - 4/1, Миленина - 3, Осипова - 1 (2 мин.), Закордонская - 1, Обуховская (2 мин.), Дьяченко (4 мин.)

Иван Тюгаев

Фото ГК Динамо-Синара vk.com


