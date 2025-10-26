Атакующий футбол без голов: «Ротор» разошёлся миром с «Родиной»

Сегодня, 26 октября, на «Арене Химки» прошёл матч 16-го тура Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и волгоградский «Ротор». В этой игре была зафиксирована нулевая ничья.

Разгромное поражение в прошлом туре в Воронеже вынудило Дениса Бояринцева сделать изменения в стартовом составе. С первых минут вышли отбывшие дисквалификацию Фомин и Бардыбахин. В атаке Сафронов и Давидян появились вместо Симоняна и Хохлачёва. В свою очередь, в старте «Родины» ожидаемо оказался экс-нападающий «Ротора» Максименко, а один из лидеров команды перуанец Рейна пропустил матч из-за перебора жёлтых карточек. К слову, отсутствие Рейны сегодня снизило атакующий потенциал хозяев.

Уже в самом начале Мальцев мог огорчить своих бывших одноклубников. С левого края атакующий полузащитник «Ротора» пробил в угол - сейв совершил голкипер хозяев Волков. Вскоре открыть счёт имела возможность и московская команда. Подопечные испанского наставника Хуана Диаса убежали в контратаку, которую мог завершить результативно Папе Гуйе. Сенегалец из убойной позиции не попал в створ. Фортуна в этом моменте оказалась на стороне волгоградцев.

Игра постепенно набирала обороты. Еще один реальный шанс забить был у Сафронова после заброса с центра поля. Илья вошёл в чужую штрафную, но не успел сделать главное - нанести удар. Попытку левого вингера заблокировал защитник «Родины». От такой нерасторопности своего футболиста Бояринцев на скамейке был в полном недоумении и не скрывал эмоций, ведь сине-голубые упустили отличный шанс выйти вперёд.

В середине тайма в центре защиты «Ротора» произошла перестановка. Клещенко, который ранее в нынешнем сезоне сломал нос и теперь играет в специальной маске, получил травму. Александр не смог продолжить встречу. Вместо него появился Швецов. Отметим, для 27-летнего белоруса это первый выход на поле в рамках текущего первенства.

Концовка первой половины осталась за «Ротором». Сафронов замкнул прострел, но не угодил в створ, а опасные удары Мальцева и Фомина парировал Волков. По итогам тайма каждая из команд могла сетовать на свою недостаточную реализацию.

В перерыве «Ротор» произвёл двойную перестановку. Давидяна и Макарова заменили Хохлачёв и Симонян соответственно. Капитанская повязка от Макарова перешла к Чагрову.

После возвращения на поле соперники продолжили демонстрировать атакующий футбол. Бардыбахин, оказавшись в центре на позиции форварда, с близкого расстояния пробил выше. На исходе часа игры «Родина» и Ротор» обменялись попаданиями в штангу. Сначала в стойку ворот попал Концевой, а практически сразу же после этого в ответной атаке удар Симоняна пришёлся в ту же точку, но с противоположной стороны. На этом опасные моменты в матче не закончились.

Соперники продолжили искать возможности забить гол. Арбузов прошёл по правому краю и мощно пробил - с этим «выстрелом» снова справился Волков. В заключительном отрезке «Родина» завладела инициативой и усилила давление на оборону уже уставших к этому моменту гостей. Но столичные футболисты не смогли результативно завершить несколько комбинаций.

В компенсированное время и волгорадцы имели шансы вырвать победу. В частности, подачу с фланга замкнул Хохлачёв, но слишком острый угол оказался для форварда сине-голубых - нападающему не удалось переправить мяч в сетку.

В итоге захватывающая игра с яркими атаками с обеих сторон завершилась со счётом 0:0. Можно сказать, что для обоих коллективов эта встреча оказалась матчем упущенных возможностей. «Ротор» показал себя достойно в противостоянии с одним из главных на данный момент конкурентов, но только не смог забить. Впрочем, шансы на победу имела и «Родина», поэтому сегодняшнюю ничью в целом можно назвать закономерным исходом.