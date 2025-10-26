Спорт

Атакующий футбол без голов: «Ротор» разошёлся миром с «Родиной»

Спорт 26.10.2025 19:30
26.10.2025 19:30


Сегодня, 26 октября, на «Арене Химки» прошёл матч 16-го тура Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и волгоградский «Ротор». В этой игре была зафиксирована нулевая ничья.

Матч «Родины» и «Ротора» являлся центральным во всём туре. Команды сражаются за выход в РПЛ и перед очным противостоянием занимали пятое и шестое места соответственно. Москвичи опережали волгоградцев всего на одно очко. Поэтому в случае победы каждый из коллективов закрепился бы в лидирующей группе.    

Разгромное поражение в прошлом туре в Воронеже вынудило Дениса Бояринцева сделать изменения в стартовом составе. С первых минут вышли отбывшие дисквалификацию Фомин и Бардыбахин. В атаке Сафронов и Давидян появились вместо Симоняна и Хохлачёва. В свою очередь, в старте «Родины» ожидаемо оказался экс-нападающий «Ротора» Максименко, а один из лидеров команды перуанец Рейна пропустил матч из-за перебора жёлтых карточек. К слову, отсутствие Рейны сегодня снизило атакующий потенциал хозяев.

Уже в самом начале Мальцев мог огорчить своих бывших одноклубников. С левого края атакующий полузащитник «Ротора» пробил в угол - сейв совершил голкипер хозяев Волков. Вскоре открыть счёт имела возможность и московская команда. Подопечные испанского наставника Хуана Диаса убежали в контратаку, которую мог завершить результативно Папе Гуйе. Сенегалец из убойной позиции не попал в створ. Фортуна в этом моменте оказалась на стороне волгоградцев.

Игра постепенно набирала обороты. Еще один реальный шанс забить был у Сафронова после заброса с центра поля. Илья вошёл в чужую штрафную, но не успел сделать главное - нанести удар. Попытку левого вингера заблокировал защитник «Родины». От такой нерасторопности своего футболиста Бояринцев на скамейке был в полном недоумении и не скрывал эмоций, ведь сине-голубые упустили отличный шанс выйти вперёд.

В середине тайма в центре защиты «Ротора» произошла перестановка. Клещенко, который ранее в нынешнем сезоне сломал нос и теперь играет в специальной маске, получил травму. Александр не смог продолжить встречу. Вместо него появился Швецов. Отметим, для 27-летнего белоруса это первый выход на поле в рамках текущего первенства.

Концовка первой половины осталась за «Ротором». Сафронов замкнул прострел, но не угодил в створ, а опасные удары Мальцева и Фомина парировал Волков. По итогам тайма каждая из команд могла сетовать на свою недостаточную реализацию. 

В перерыве «Ротор» произвёл двойную перестановку. Давидяна и Макарова заменили Хохлачёв и Симонян соответственно. Капитанская повязка от Макарова перешла к Чагрову.

После возвращения на поле соперники продолжили демонстрировать атакующий футбол. Бардыбахин, оказавшись в центре  на позиции форварда, с близкого расстояния пробил выше. На исходе часа игры «Родина» и Ротор» обменялись попаданиями в штангу. Сначала в стойку ворот попал Концевой, а практически сразу же после этого в ответной атаке удар Симоняна пришёлся в ту же точку, но с противоположной стороны. На этом опасные моменты в матче не закончились. 

Соперники продолжили искать возможности забить гол. Арбузов прошёл по правому краю и мощно пробил - с этим «выстрелом» снова справился Волков. В заключительном отрезке «Родина» завладела инициативой и усилила давление на оборону уже уставших к этому моменту гостей. Но столичные футболисты не смогли результативно завершить несколько комбинаций.

В компенсированное время и волгорадцы имели шансы вырвать победу. В частности, подачу с фланга замкнул Хохлачёв, но слишком острый угол оказался для форварда сине-голубых - нападающему не удалось переправить мяч в сетку.

В итоге захватывающая игра с яркими атаками с обеих сторон завершилась со счётом 0:0. Можно сказать, что для обоих коллективов эта встреча оказалась матчем упущенных возможностей. «Ротор» показал себя достойно в противостоянии с одним из главных на данный момент конкурентов, но только не смог забить. Впрочем, шансы на победу имела и «Родина», поэтому сегодняшнюю ничью в целом можно назвать закономерным исходом.

По итогам 16-го тура «Родина» занимает четвёртое место с 27 очками, а «Ротор» расположился следом - на пятой строчке (26). В следующем матче 3 ноября в 16-00 ч. сине-голубые на «Волгоград Арене» примут тульский «Арсенал».  

«Родина» (Москва) – «Ротор» (Волгоград) – 0:0.

26 октября. Химки. Стадион «Арена Химки».

Главный судья: Игорь Капленков (Москва); Александр Туркин (Астрахань), Арсений Новиков (Подольск). Резервный судья: Ваге Чичилян [Бронницы].

«Родина»: Волков, Дятлов (Бессмертный,46), Мещанинов (Кузьмичёв, 78), Крижан, Сокол (Гогличидзе, 46), Мусаев (Егорычев, 86), Фищенко, Концевой, Гуйе (Корян, 67), Максименко, Тимошенко.

«Ротор»: Чагров, Коротков, Фомин, Бардыбахин, Клещенко (Швецов, 24), Кайнов, С Макаров (Симонян, 46), Сафронов (Шильников, 69), Мальцев (Лаврищев, 86), Арбузов, Давидян (Хохлачёв, 46). 

Предупреждены: Кайнов, 55; Фомин, 77; Бессмертный, 89.

Турнирная таблица Первой лиги по итогам 16-го тура:

1)«Факел» - 33 очка; 2) «Урал» - 30; 3) «Спартак» - 30; 4. «Родина» - 27; 5. «Ротор» - 26; 6. «КАМАЗ» - 26; 7) «Челябинск» - 25; 8) «СКА-Хабаровск» - 23; 9) «Нефтехимик» - 19; 10) «Шинник» - 19; 11)  «Енисей - 17; 12) «Арсенал» 17; 13) «Черноморец» - 17; 14) «Уфа» - 16; 15) «Волга» - 15; 16) «Сокол» - 14; 17) «Торпедо» - 14; 18) «Чайка» - 11.

Фото Андрей Поручаев V102.RU (архив)

Иван Тюгаев

