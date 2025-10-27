Спорт

Молодые «волжаночки» одержали вторую победу в чемпионате России

27.10.2025
В Анапе завершился первый тур женского чемпионата России по волейболу команд зоны «Юг» Первой лиги. Волгоградская «Волжаночка-ГРАСС-УОР» встречалась с одним из аутсайдеров турнира – владикавказской «Аланочкой», передает V102.RU.

Главный тренер «Волжаночки» Анастасия Кузнецова по возможности дала игровую практику всем, кто обычно составляет резерв. Но это не помешало одержать уверенную победу, хотя в третьей партии волгоградки позволили себе даже проигрывать в счете. Тем не менее – 3:0 (25:9, 25:12, 25:18).

В других играх тура зафиксированы такие результаты:

«Красные крылья-2» (Таганрог) – «Ураланочка» (Республика Калмыкия) – 3:1 (25:21, 18:25, 25:22, 25:18).

«Альтаир» (Республика Дагестан) – «Аланочка» (Владикавказ) – 2:3 (25:17, 23:25, 24:26, 25:15, 14:16).

«Авангард» (ДНР) – «Академия ВФВ» (Анапа) – 1:3 (5:25, 16:25, 25:23, 14:25).

«Ураланочка» – «Авангард» – 3:2 (25:20,15:25,14:25,25:22,15:12)

Второй тур пройдет в Волгограде с 25 по 28 декабря.


Лента новостей

09:03
В Волгоградской области забраковали 234 тонны продовольственной пшеницыСмотреть фотографии
08:38
Дожди с туманами надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:10
Волгоградцам вернули треть долгов по зарплатеСмотреть фотографии
08:04
Авиарейсы из Калининграда и Сочи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
07:46
Украинские дроны 27 октября пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:27
Десятки человек массово переплыли Волгу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:35
Молодые «волжаночки» одержали вторую победу в чемпионате РоссииСмотреть фотографии
06:15
Угроза атаки беспилотников снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:01
Росавиация вводила план «Ковер» в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
23:49
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:07
Ветеранов СВО и многодетных предложили освободить от утильсбораСмотреть фотографии
20:10
На юге Волгограда жители четырехэтажки стали заложниками фекальной «Атлантиды»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Атакующий футбол без голов: «Ротор» разошёлся миром с «Родиной»Смотреть фотографии
19:22
Волгоградцам раздали две тыквы-гиганты в ЦПКиОСмотреть фотографии
18:40
В России появится новый профессиональный праздникСмотреть фотографии
18:00
«Любое существо с зубами может укусить»: зоопсихолог из Волгограда высказалась о новом списке опасных пород собакСмотреть фотографии
17:20
Бастрыкин потребовал разобраться с застывшим ремонтом школы в ВолжскомСмотреть фотографии
16:39
Волгоградцев предупредили о магнитной буре в ближайшие дниСмотреть фотографии
16:01
В ЦПКиО Волгограда развернут 100-метровый триколор в День народного единстваСмотреть фотографии
15:32
Прокуратура заинтересовалась гибелью 16-летнего велосипедистаСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде водитель Kia Rio прокатил вылезшего из окна другаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Волгоградцам напомнили о порядке перерасчета за услуги ЖКХСмотреть фотографии
14:00
«Мы не умеем махнуть на все рукой»: почему все больше волгоградцев стремятся к бесконечному контролю жизниСмотреть фотографии
13:30
Под Волгоградом на «танцующем» мосту иномарка насмерть сбила 16-летнего велосепидистаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Волгоградская фолк-группа зажгла на шоу «Поле чудес»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:36
УК из Волгограда заплатит миллион рублей за канализационное болотоСмотреть фотографии
12:00
В Волжском группа девочек-подростков поймана на краже с продуктовогоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
В волгоградском ЦПКиО лань сбежала во время кормежкиСмотреть фотографии
11:00
В селе под Волгоградом 17-летний мотоциклист насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
10:25
На севере Волгограда иномарка сбила подростка на ул. ЕременкоСмотреть фотографии
 