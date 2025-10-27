Молодые «волжаночки» одержали вторую победу в чемпионате России

В Анапе завершился первый тур женского чемпионата России по волейболу команд зоны «Юг» Первой лиги. Волгоградская «Волжаночка-ГРАСС-УОР» встречалась с одним из аутсайдеров турнира – владикавказской «Аланочкой», передает V102.RU.

Главный тренер «Волжаночки» Анастасия Кузнецова по возможности дала игровую практику всем, кто обычно составляет резерв. Но это не помешало одержать уверенную победу, хотя в третьей партии волгоградки позволили себе даже проигрывать в счете. Тем не менее – 3:0 (25:9, 25:12, 25:18).

В других играх тура зафиксированы такие результаты:

«Красные крылья-2» (Таганрог) – «Ураланочка» (Республика Калмыкия) – 3:1 (25:21, 18:25, 25:22, 25:18).

«Альтаир» (Республика Дагестан) – «Аланочка» (Владикавказ) – 2:3 (25:17, 23:25, 24:26, 25:15, 14:16).

«Авангард» (ДНР) – «Академия ВФВ» (Анапа) – 1:3 (5:25, 16:25, 25:23, 14:25).

«Ураланочка» – «Авангард» – 3:2 (25:20,15:25,14:25,25:22,15:12)

Второй тур пройдет в Волгограде с 25 по 28 декабря.





