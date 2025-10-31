Продавцы отмечают падение спроса на товары в стилистике Хэллоуина





В России отмечается падение спроса на товары в стилистике англо-американского Хэллоуина, который празднуют ежегодно 31 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу крупнейшего маркетплейса Wildberries&Russ.

Сообщается, что жители России на фоне роста национального самосознания отторгают чужеродные традиции и все больше стремятся к своим.

– Фокус потребителей сместился в сторону традиционных русских товаров (например, кокошников, шапок "боярок" и "кубанок"), – цитата из сообщения торговой площадки.