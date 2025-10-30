Полицейские в Москве задержали курьера с деньгами пенсионерки из Волжского

Полицейские из Волгоградской области задержали в столице соучастника телефонных мошенников, который в почтовом отделении получил посылку с деньгами от обманутой пенсионерки из Волжского. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, посредником оказался 56-летний ранее судимый житель Ростова.

85-летняя жительница Волжского Волгоградской области поверила неизвестному, который 19 октября позвонил ей на телефон и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина убедил пожилую женщину в необходимости декларирования денежных средств, которые ей необходимо было собрать и отправить на проверку.





Пенсионерка упаковала 600 тысяч рублей и отправила посредством курьерской доставки на указанный адрес в Москву. Вскоре женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В ходе расследования уголовного дела было установлено лицо, которое забрало посылку. Волжские полицейские выехали в Москву, где задержали подозреваемого. Его доставили в Волжский, где будет решаться вопрос о мере пресечения.

По оперативной информации, задержанный причастен к аналогичным преступлениям, совершенным в Ростове.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!