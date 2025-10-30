Общество

Акцию по высадке деревьев в Волгоградской области посвятят ветеранам СВО

Общество 30.10.2025 16:09
В Волгоградской области проведут экологическую акцию по высадке деревьев, посвященную ветеранам СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», с инициативой на заседании фракции «Единая Россия» в областной думе выступила координатор федерального партпроекта «Чистая страна» в Волгоградской области Ирина Соловьева. 

– 2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества. И мы разработали инициативу о проведении новой акции по высадке деревьев, которую посвятим нашим героическим защитникам, участникам специальной военной операции. Будем реализовывать эти мероприятия по согласованию с органами местного самоуправления весной будущего года, – сообщила на прошедшем заседании координатор партийного проекта «Чистая страна».

Ирина Соловьева также представила однопартийцам доклад об итогах реализации федерального проекта «Чистая страна». Отметим, что на протяжении последних четырех лет реготделение партии входит в число пяти лучших субъектов федерального рейтинга по реализации именно этого проекта.

Ирина Соловьева также отметила, что с участием общественности ежегодно в Волгоградской области высаживается свыше 1 млн саженцев деревьев. Особенно активны волгоградцы, по ее словам, в реализации акции «Сад памяти» – ежегодно жители региона высаживают деревья в память об участниках Великой Отечественной войны. В целом же, Волгоградская область, в том числе, благодаря активности местных жителей, признана лучшей в Южном федеральном округе по темпам высадки насаждений.

Напомним, что в 2024 году завершился в России нацпроект «Экология». В этом году ему на смену пришел новый проект – «Экологическое благополучие». 


– В 2026 году в Волгоградской области в рамках нацпроекта запланированы мероприятия, которые будут обеспечены необходимым финансированием. И мы уже разработали мероприятия по осуществлению партийного контроля во взаимодействии с исполнительной властью и местными администрациями, – сообщила коллегам Ирина Соловьева. 

Одной из самых масштабных природоохранных акций по сохранению водных объектов в Волгоградской области является уборка берегов. В 2025 год более 18 тысяч волонтеров приняли участие в акции «Чистые берега», пройдя 600 км береговой линии и собрав более одной тысячи кубометров мусора. Актив партии в рамках проекта «Чистая страна» регулярно проводит рейды с участием природоохранных ведомств по местам возможных экологических нарушений, о которых сигнализируют жители.

В завершение выступления координатор проекта «Чистая страна» в Волгоградской области Ирина Соловьева поблагодарила коллег по фракции за активную поддержку мероприятий. 

Добавим, что на заседании фракции коллективу волгоградского отделения «Единой России» за активное участие в реализации проекта «Чистая страна» в 2024 году было передано Благодарственное письмо Государственной думы. Документ подписан заместителем председателя Государственной думы, председателем Общественного совета федерального проекта «Чистая страна» партии Алексеем Гордеевым и председателем комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, координатором проекта Дмитрием Кобылкиным.

Фото: volgograd.er.ru

