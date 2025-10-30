Происшествия

Летевший в Волгоград самолет ушел на запасной аэродром из-за проблем с метеолокатором

Происшествия 30.10.2025 13:09
0
30.10.2025 13:09


Boeing авиакомпании «Победа», совершающий рейс из Санкт-Петербурга в Волгоград, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме, передает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.

- На эшелоне Ф370 экипаж ВС доложил о технической проблеме с метеолокатором. КВС принял решение следовать на запасной аэродром Москва (Внуково), - говорится в сообщении.

Посадка прошла благополучно. Сигнал бедствия не объявлялся. Помощь пассажирам и экипажу не потребовалась.

Фото из архива V102.RU


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
30.10.2025 15:22
Происшествия 30.10.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2025 13:20
Происшествия 30.10.2025 13:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2025 10:50
Происшествия 30.10.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2025 10:28
Происшествия 30.10.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2025 20:50
Происшествия 29.10.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2025 18:35
Происшествия 29.10.2025 18:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2025 19:18
Происшествия 28.10.2025 19:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2025 11:11
Происшествия 28.10.2025 11:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2025 08:46
Происшествия 28.10.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2025 21:59
Происшествия 27.10.2025 21:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2025 18:34
Происшествия 27.10.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2025 12:47
Происшествия 27.10.2025 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2025 10:01
Происшествия 27.10.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2025 11:00
Происшествия 26.10.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2025 10:25
Происшествия 26.10.2025 10:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:30
Речные маршруты сократят в Волгограде с 5 ноябряСмотреть фотографии
15:29
Кадровые решения для химпрома – в интеграции бизнеса и вузов Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:22
«Зарезал и вытолкнул за дверь»: в подъезде МКД в Волгограде нашли трупСмотреть фотографии
14:46
Т2 запускает бесплатную связь при переходе со своим номером от другого оператораСмотреть фотографии
14:45
Опубликовано видео с места гибели двоих детей на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
Бочаров обсудил с силовиками противодействие киевскому режиму и грядущую зиму с чиновникамиСмотреть фотографии
14:23
Туляремия угрожает жителям 32 районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:05
Вкус был не очень? В парке Волжского появился «французский» колобок с гримасойСмотреть фотографии
13:20
Двое детей утонули в слетевшем с дороги авто на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:09
Летевший в Волгоград самолет ушел на запасной аэродром из-за проблем с метеолокаторомСмотреть фотографии
13:04
Волгоградка перевела аферистам 2 млн рублейСмотреть фотографии
12:46
Ростовчанин убил жену в офисе, его также нашли мертвымСмотреть фотографии
12:32
«Радостно, но не всем»: в Волгограде подрядчик заставил пешеходов шагать по дороге разведчикаСмотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области простились с командиром штурмовиков Валерием РезниковымСмотреть фотографии
12:20
В Волжском мортуарии проведут молебен 1 ноябряСмотреть фотографии
11:38
С 1 марта 2026 года изменятся сроки оплаты за капремонт в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:02
В Волжском приставы нашли пропавшего 2-летнего ребенка из Самарской областиСмотреть фотографии
10:50
На 17-летнего мотоциклиста завели дело после смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом пьяный водитель не вписался в дорогу и покалечил двух человекСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде за 1,3 млрд рублей выставлен на продажу ТЦ «Космос»Смотреть фотографии
09:32
Дом печати в Волгограде признают объектом культурного наследияСмотреть фотографии
09:00
В России для студентов с детьми предложили бесплатные комнаты в общежитияхСмотреть фотографии
08:30
В волгоградских магазинах поменяли ценники на колбасу, яйца и сахарСмотреть фотографии
08:05
МО: над Волгоградской областью сбито 5 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:37
В Волгограде цены на бензин и дизель продолжают растиСмотреть фотографии
07:13
Росавиация сняла пятичасовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:00
На юге Волгограда выросла мега-мусоркаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:33
В Волгоградской области беспилотная опасность действует более 6 часовСмотреть фотографии
06:28
Бочаров: обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:13
7 миллиардов потратили на научные открытия в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 