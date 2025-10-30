Летевший в Волгоград самолет ушел на запасной аэродром из-за проблем с метеолокатором

Boeing авиакомпании «Победа», совершающий рейс из Санкт-Петербурга в Волгоград, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме, передает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.
- На эшелоне Ф370 экипаж ВС доложил о технической проблеме с метеолокатором. КВС принял решение следовать на запасной аэродром Москва (Внуково), - говорится в сообщении.
Посадка прошла благополучно. Сигнал бедствия не объявлялся. Помощь пассажирам и экипажу не потребовалась.
Фото из архива V102.RU
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!