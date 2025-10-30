Госдума поддержала закон о сокращении дефицита медиков

Сегодня, 30 октября, на пленарном заседании Госдумы во втором чтении был принят законопроект, направленный на обеспечение системы здравоохранения в России квалифицированными кадрами и преодоление кадрового дефицита. Речь идет о целевом наборе в медицинские вузы и обязательной отработке в определенных медорганизациях после завершения обучения, передает V102.RU.

- Целью принятия закона является обеспечение качественной медицинской помощи. Люди должны иметь возможность ее получать. Страна у нас большая. Во многих центральных районных больницах, особенно сельских, не хватает врачей и среднего медицинского персонал, - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно законопроекту, Минздрав РФ будет устанавливать перечень медицинских специальностей и направлений подготовки, после завершения обучения по которым в отношении выпускников вузов и колледжей, получивших медицинское образование и впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста, будет осуществляться наставничество.

Конкретный срок наставничества также будет определяться Минздравом в зависимости от специальности или места нахождения организации, в которой выпускник вуза или колледжа будет осуществлять медицинскую деятельность. При этом его срок не может превышать трех лет.

В период наставничества указанные выпускники будут осуществлять медицинскую деятельность по основному месту работы в медицинских организациях, участвующих в системе ОМС, а выпускники вузов и колледжей, получившие медицинское образование по договору о целевом обучении, — в организациях, в которых они трудоустроены в соответствии с такими договорами. По завершении наставничества лица, в отношении которых оно осуществлялось, будут подлежать периодической аккредитации специалиста.

Ко второму чтению документа было смягчено требование к стопроцентному целевому набору на программы специалитета. Указывается, что 70% мест в вузах останутся целевыми, а 30 % — бюджетными. Вместе с этим законопроект предлагает ввести стопроцентное целевое обучение в ординатуре.

Фото из архива V102.RU

