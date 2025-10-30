



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 30 октября провел заседание оперативного штаба, на котором были рассмотрены вопросы дополнительной подготовки систем жизнеобеспечения региона к условиям осложнения погодно-климатической обстановки осенне-зимнего периода.

Также Андрей Бочаров обратил внимание на обеспечение мер по противодействию намерениям преступного киевского режима по нанесению ущерба критически важной инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения, безопасности жизни и здоровья жителей.

В заседании приняли участие руководители силовых структур, надзорных ведомств, профильных комитетов администрации региона, представители предприятий и организаций сферы ЖКХ и ТЭК, депутаты и мэры.