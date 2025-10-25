Волгоградские теннисисты провели лишь по матчу

Завершающая игровая неделя теннисистов не принесла удачу нашим мастерам ракетки.

32-летний волгоградец Алексей Ватутин (384 место мирового рейтинга) играл во французском Бресте на турнире серии «Челленджер» Brest Open Groupe Vert. В 1/16 финала он встретился с 22-летним эстонцем Марком Лаялом (174) и проиграл ему – 6:2, 6:7 (3:7), 4:6.

28-летний Кирилл Киватцев тоже играл во Франции, но на турнире серии «Фьючерс» в городе Саргемин. Его соперником в 1/16 финала был 27-летний британец Бен Джонс (823), который одержал неожиданную победу – 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

23-летняя Анастасия Захарова (84) играла в китайском городе Гуанчжоу на турнире Guangzhou Open. Ее соперницей стала 36-летняя китаянка Шуай Чжан (122). За последний месяц спортсменки встретились во второй раз и второй раз победу одержала китаянка – 6:4, 6:1.

Фото предоставлено Анастасией Захаровой