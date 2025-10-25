Спорт

Волгоградские теннисисты провели лишь по матчу

Спорт 25.10.2025 06:05
0
25.10.2025 06:05

Завершающая игровая неделя теннисистов не принесла удачу нашим мастерам ракетки.

32-летний волгоградец Алексей Ватутин (384 место мирового рейтинга) играл во французском Бресте на турнире серии «Челленджер» Brest Open Groupe Vert. В 1/16 финала он встретился с 22-летним эстонцем Марком Лаялом (174) и проиграл ему – 6:2, 6:7 (3:7), 4:6.

28-летний Кирилл Киватцев тоже играл во Франции, но на турнире серии «Фьючерс» в городе Саргемин. Его соперником в 1/16 финала был 27-летний британец Бен Джонс (823), который одержал неожиданную победу – 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

23-летняя Анастасия Захарова (84) играла в китайском городе Гуанчжоу на турнире Guangzhou Open. Ее соперницей стала 36-летняя китаянка Шуай Чжан (122). За последний месяц спортсменки встретились во второй раз и второй раз победу одержала китаянка – 6:4, 6:1.

Фото предоставлено Анастасией Захаровой

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
24.10.2025 21:05
Спорт 24.10.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.10.2025 22:46
Спорт 23.10.2025 22:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2025 21:15
Спорт 22.10.2025 21:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.10.2025 22:36
Спорт 20.10.2025 22:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.10.2025 19:40
Спорт 20.10.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2025 21:10
Спорт 19.10.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2025 15:50
Спорт 19.10.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2025 22:17
Спорт 18.10.2025 22:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2025 20:38
Спорт 18.10.2025 20:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2025 21:16
Спорт 17.10.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2025 07:29
Спорт 17.10.2025 07:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2025 20:00
Спорт 15.10.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2025 06:30
Спорт 15.10.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2025 14:02
Спорт 14.10.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2025 21:05
Спорт 13.10.2025 21:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:06
В Волгограде газовиков уличили в незаконной приостановке подачи голубого топливаСмотреть фотографии
08:11
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживается прилёт и отправление восьми авиарейсовСмотреть фотографии
07:52
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь ликвидированы 19 БПЛАСмотреть фотографии
07:17
В Волгоградской области столовые интернатов сдадут в аренду, доплатив 11,2 млрд рублейСмотреть фотографии
06:26
В Волгоградской области из-за налёта БПЛА загорелась подстанция ЛЭП и повреждён домСмотреть фотографии
06:05
Волгоградские теннисисты провели лишь по матчуСмотреть фотографии
05:32
Росавиация из-за налёта БПЛА временно закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
21:29
Инструкция: где лучше снять квартиру в Волгограде – обзор районовСмотреть фотографии
21:05
Молодежь «Волжаночки» начала сезон в Первой лиге с победыСмотреть фотографии
20:38
Волгоградцам в ЦПКиО бесплатно нарежут гигантской фермерской тыквыСмотреть фотографии
19:59
Общественность одобрила проект бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:23
В Камышине водитель фуры пытался «посеять» коррупцию на посту ДПС: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:58
Улов рыбака в Волго-Ахтубинской пойме потянул на 120 тысяч и уголовное делоСмотреть фотографии
18:13
«Фигачат прямо в грязь и лужи»: волгоградцы сняли на видео «свинский» ремонт дороги в поселке МайскийСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Волгоградское село «законсервировали» из-за смертельного бешенстваСмотреть фотографии
16:51
Новые возможности нейросетей: ИИ-ассистент ускорит обслуживание в салонах связиСмотреть фотографии
16:18
Теперь и ЗАГС? На «Волгоград Арене» сыграли первую свадьбуСмотреть фотографии
16:03
Охотникам разрешили убивать саратовских лис и волковСмотреть фотографии
15:59
«Красный октябрь» экспонировал производственные возможности на «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025»Смотреть фотографии
15:54
Волгоградскую рецидивистку осудили на 2 года за кражу денег у инвалидаСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде подключили к сети новый участок водовода на улице РокоссовскогоСмотреть фотографии
15:07
Селяне остались без продуктового магазина под Волгоградом из-за скупости его хозяйкиСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде у бородача забрали тонированную «Ниву» за неуплату 264 штрафов ГИБДДСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
ПСБ провел серию экспертных дискуссий «Курс на развитие» на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025»Смотреть фотографии
14:48
Женам и детям 16 волжан, погибших на СВО, передали наградыСмотреть фотографии
14:14
Из-за ДТП в Волгограде встало движение на Ангарском и Второй продольнойСмотреть фотографии
13:59
Суд в Волгограде конфисковал у компании-нарушителя стеклянную посуду на 3,8 млн рублейСмотреть фотографии
13:52
Бассейны, новая гостиница, студкампус и конгресс-центр: какой должна стать набережная ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:39
Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%Смотреть фотографии
13:22
В Волгограде ДТП с фурой заблокировало движение трамваев №№2, 5, 6, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
 