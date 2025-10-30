Ростовчанин убил жену в офисе, его также нашли мертвым





В Ростовской области разыгралась настоящая драма, результатом которой стала гибель сразу двух человек – жены и мужа. Как сообщает Привет-Ростов, утром 30 октября в центре Ростова-на-Дону в одном из офисных зданий на улице Большой Садовой мужчина убил супругу, а затем распрощался и со своей жизнью.

По данным источников ростовского СМИ, погибшие работали в одной организации, и именно там произошла роковая ссора.

Предварительно, между супругами произошел личный конфликт, в ходе которого мужчина набросился в приступе агрессии на жену и убил ее. До приезда полиции ростовчанин также не дожил.

– Территорию офиса оцепили, следователи проводят осмотр и опрашивают коллег погибших, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего, – сообщает СМИ Ростова.

Следственный комитет проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.