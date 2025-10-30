Волгоградцу вынесли приговор за огненную месть бывшему работодателю

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал 40-летнего местного жителя виновным в поджоге трех фургонов бывшего работодателя и причинении ущерба на 6 миллионов рублей. Поджигателю дали два года принудительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства, сообщили V102.RU в прокуратуре региона.

Мужчина осужден по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

Следствием и судом установлено, что волгоградец приревновал свою супругу к бывшему работодателю. Ночью 4 января 2025 года мститель проник на автостоянку, где облил бензином и поджег три фургона «ГАЗель Бизнес», который работодатель использовал в своей деятельности. Машины полностью сгорели.

- Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал. В то же время стороной государственного обвинения представлены исчерпывающие доказательства причастности подсудимого к содеянному, - сообщили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





