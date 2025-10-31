Воздушное пространство над Волгоградом закрыли второй раз за сутки

Волгоградский аэропорт утром 31 октября успел проработать в штатном режиме лишь полтора часа. В 07.07 мск Росавиация второй раз за сутки сообщила о закрытии воздушного пространства над Волгоградом.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что воздушная гавань не принимала и не отправляла суда на протяжении семи часов – с 22.00 30 октября по 05.35 31 октября. Утром в пятницу вновь объявили план «Ковер».

Объявленный накануне режим беспилотной опасности сохраняется в Волгоградской области.

В Росавиации напоминают, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности пассажиров в условиях возможных атак.





