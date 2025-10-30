Транспорт

«Радостно, но не всем»: в Волгограде подрядчик заставил пешеходов шагать по дороге разведчика

Транспорт 30.10.2025 12:32
0
30.10.2025 12:32


В Краснооктябрьском районе Волгограда после публикации ИА «Высота 102» возобновились дорожные работы на улице, названной в честь выдающегося советского разведчика Рихарда Зорге. Сотрудники подрядной организации вышли из месячной «спячки» и за два дня положили асфальт почти на всей улице.


- Работали два дня, усиленно катали асфальт на щебенку, которую насыпали еще месяц-два назад, - рассказали информагентству местные жители. - Автомобилисты рады до безумия, уже гоняют. А бедные пешеходы вынуждены либо ходить по камням, ломать ноги и портить обувь, либо шуровать гуськом по краю проезжей части на свой страх и риск. 



Напомним, что асфальтированную дорогу на улице им. Рихарда Зорге с грунтовым покрытием стали делать еще весной. Рабочие сформировали дорогу, установили бордюры, сделав тоже самое и с пешеходной тропинкой. Потом все засыпали песком и щебенкой. Все это было сделано еще месяц-два назад, после чего рабочие с объекта пропали. 


Все это время жители многоквартирных домов, расположенных выше частного сектора, спускались на Первую продольную, чтобы сесть на общественный транспорт или попасть на ярмарку, по камням или ходили в обход целую остановку. 

В мэрии затянувшийся ремонт дороги объяснили тем, что в процессе работ были выявлены неучтенные коммуникации, что усложнило задачу подрядчику и потребовало проведения мероприятий по переносу трубопровода за пределы объекта с соблюдением всех требований безопасности. Укладку асфальтобетонного покрытия на улице Зорге обещали начать в ближайшее время. Работы, действительно, начались.


Местные жители надеются, что подрядчик также быстро положить асфальт и на пешеходные дорожки, так как шагать по проезжей части вместе с гоняющими по новой дороге машинами просто небезопасно. 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
29.10.2025 14:28
Транспорт 29.10.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.10.2025 10:10
Транспорт 29.10.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.10.2025 18:48
Транспорт 27.10.2025 18:48
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.10.2025 15:55
Транспорт 25.10.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.10.2025 11:58
Транспорт 25.10.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.10.2025 14:14
Транспорт 24.10.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.10.2025 12:20
Транспорт 24.10.2025 12:20
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.10.2025 20:49
Транспорт 23.10.2025 20:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.10.2025 16:57
Транспорт 23.10.2025 16:57
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.10.2025 11:54
Транспорт 23.10.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.10.2025 10:41
Транспорт 23.10.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.10.2025 07:21
Транспорт 23.10.2025 07:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.10.2025 15:10
Транспорт 22.10.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.10.2025 20:50
Транспорт 21.10.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.10.2025 07:59
Транспорт 21.10.2025 07:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:30
Речные маршруты сократят в Волгограде с 5 ноябряСмотреть фотографии
15:29
Кадровые решения для химпрома – в интеграции бизнеса и вузов Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:22
«Зарезал и вытолкнул за дверь»: в подъезде МКД в Волгограде нашли трупСмотреть фотографии
14:46
Т2 запускает бесплатную связь при переходе со своим номером от другого оператораСмотреть фотографии
14:45
Опубликовано видео с места гибели двоих детей на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
Бочаров обсудил с силовиками противодействие киевскому режиму и грядущую зиму с чиновникамиСмотреть фотографии
14:23
Туляремия угрожает жителям 32 районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:05
Вкус был не очень? В парке Волжского появился «французский» колобок с гримасойСмотреть фотографии
13:20
Двое детей утонули в слетевшем с дороги авто на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:09
Летевший в Волгоград самолет ушел на запасной аэродром из-за проблем с метеолокаторомСмотреть фотографии
13:04
Волгоградка перевела аферистам 2 млн рублейСмотреть фотографии
12:46
Ростовчанин убил жену в офисе, его также нашли мертвымСмотреть фотографии
12:32
«Радостно, но не всем»: в Волгограде подрядчик заставил пешеходов шагать по дороге разведчикаСмотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области простились с командиром штурмовиков Валерием РезниковымСмотреть фотографии
12:20
В Волжском мортуарии проведут молебен 1 ноябряСмотреть фотографии
11:38
С 1 марта 2026 года изменятся сроки оплаты за капремонт в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:02
В Волжском приставы нашли пропавшего 2-летнего ребенка из Самарской областиСмотреть фотографии
10:50
На 17-летнего мотоциклиста завели дело после смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом пьяный водитель не вписался в дорогу и покалечил двух человекСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде за 1,3 млрд рублей выставлен на продажу ТЦ «Космос»Смотреть фотографии
09:32
Дом печати в Волгограде признают объектом культурного наследияСмотреть фотографии
09:00
В России для студентов с детьми предложили бесплатные комнаты в общежитияхСмотреть фотографии
08:30
В волгоградских магазинах поменяли ценники на колбасу, яйца и сахарСмотреть фотографии
08:05
МО: над Волгоградской областью сбито 5 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:37
В Волгограде цены на бензин и дизель продолжают растиСмотреть фотографии
07:13
Росавиация сняла пятичасовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:00
На юге Волгограда выросла мега-мусоркаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:33
В Волгоградской области беспилотная опасность действует более 6 часовСмотреть фотографии
06:28
Бочаров: обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:13
7 миллиардов потратили на научные открытия в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 