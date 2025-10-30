«Радостно, но не всем»: в Волгограде подрядчик заставил пешеходов шагать по дороге разведчика

В Краснооктябрьском районе Волгограда после публикации ИА «Высота 102» возобновились дорожные работы на улице, названной в честь выдающегося советского разведчика Рихарда Зорге. Сотрудники подрядной организации вышли из месячной «спячки» и за два дня положили асфальт почти на всей улице.





- Работали два дня, усиленно катали асфальт на щебенку, которую насыпали еще месяц-два назад, - рассказали информагентству местные жители. - Автомобилисты рады до безумия, уже гоняют. А бедные пешеходы вынуждены либо ходить по камням, ломать ноги и портить обувь, либо шуровать гуськом по краю проезжей части на свой страх и риск.









Напомним, что асфальтированную дорогу на улице им. Рихарда Зорге с грунтовым покрытием стали делать еще весной. Рабочие сформировали дорогу, установили бордюры, сделав тоже самое и с пешеходной тропинкой. Потом все засыпали песком и щебенкой. Все это было сделано еще месяц-два назад, после чего рабочие с объекта пропали.





Все это время жители многоквартирных домов, расположенных выше частного сектора, спускались на Первую продольную, чтобы сесть на общественный транспорт или попасть на ярмарку, по камням или ходили в обход целую остановку.

В мэрии затянувшийся ремонт дороги объяснили тем, что в процессе работ были выявлены неучтенные коммуникации, что усложнило задачу подрядчику и потребовало проведения мероприятий по переносу трубопровода за пределы объекта с соблюдением всех требований безопасности. Укладку асфальтобетонного покрытия на улице Зорге обещали начать в ближайшее время. Работы, действительно, начались.





Местные жители надеются, что подрядчик также быстро положить асфальт и на пешеходные дорожки, так как шагать по проезжей части вместе с гоняющими по новой дороге машинами просто небезопасно.





