Волгоградцам выписывают штрафы за парковку из-за сбоев интернета





Волгоградцы жалуются на проблемы с оплатой платных парковок из-за сбоев в работе интернета. Как рассказал один из читателей ИА «Высота 102», вовремя внести оплату получается не всегда из-за «глюков» в приложении «Горпарковки», которые, к тому же, усугубляются уже многодневным отсутствием стабильного мобильного интернета в Волгограде.

- До конца суток из-за напряженного режима работы внести оплату не всегда получается, потому что банковские приложения тоже «лежат». А недавно прилетел «конский» штраф – 30 тысяч рублей на юрлицо! Это самый настоящий рэкет! Обжаловать теперь только в суде, - негодует волгоградец.

Между тем, ранее заявлялось, что оплатить парковку можно с помощью СМС, былая популярность которых, к слову, в условиях неработающего мобильного интернета в регионе набирает обороты. Владельцам транспортных средств предлагалось отправить сообщение по номеру 2730 с указанием региона (Р34), номера парковочной зоны (например, 901 – Привокзальная площадь), регистрационного номера машины (А000АА34) и количества часов. Эти данные необходимо вводить через звездочку, например, р34*901*А000АА34*2. Так гласила инструкция. Однако в колл-центре «Парковки Волгограда» признались, что эта опция – не самая надежная, так как есть не у всех мобильных операторов. Кроме того, оплата не пройдет, если, например, телефонный номер, с которого отправляют подобные сообщения, является корпоративным.

Что же тогда делать тем, кто не успевает до конца дня оплатить парковку из-за сбоев в работе мобильного интернета? Ответ, к сожалению, очевиден – постараться все-таки сделать это.

В арсенале все те же средства: оплата безналом через мобильное приложение «Горпарковки», через сайт «Парковки Волгограда», а также через приложение «Сбербанк-онлайн», терминалы и банкоматы «Сбербанка». В случае несогласия с выписанным штрафом можно обратиться в суд. Однако нужно готовить «железные» аргументы для отмены штрафа. Является ли отсутствие интернета таким аргументом – вопрос.

Напомним, легковую машину можно оставить днем в местах, наделенных статусом платных парковок, по будням за 40 рублей в час. В нерабочее время – с 20.00 до 8.00, а также в выходные и праздничные дни парковка будет бесплатной. Не платят волгоградцы и за первые 15 минут стоянки. После оплата рассчитывается за полный час.

В случае неоплаты парковки до конца дня на физическое лицо выписывается штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о расширении перечня платных парковок к зиме этого года. Платить за парковку автомобилей придется еще на ряде участков проспекта Ленина, улиц Мира, Коммунистической, Порт-Саида, Симбирцева, Пражской, Гагарина, 13-й Гвардейской и Набережной 62-й Армии. Здесь также установят дорожные знаки и информационные щиты и комплексы фото и видеофиксации.



