Молодежь «Волжаночки» начала сезон в Первой лиге с победы

24.10.2025
Сегодня, 24 октября, в Анапе стартовал сезон группы «Юг» Первой лиги женского чемпионата России по волейболу. В своем стартовом матче волгоградская «Волжаночка-ГРАСС-УОР» встретилась с элистинской «Ураланочкой». 

Подопечные Анастасии Кузнецовой имели солидное игровое преимущество и уверенно победили – 3:0 (25:20, 25:18, 25:15). Кстати, команда из Калмыкии для игровой практики, как и дубль «Волжаночки», заявлена на чемпионат Волгоградской области среди женщин. Обе команды этот турнир начали с побед.

В других играх первого тура в Анапе зафиксированы такие результаты:

«Авангард» (ДНР) – «Альтаир» (Республика Дагестан) – 3:0 (25:12, 25:19, 25:14).

«Академия ВФВ» (Анапа) – «Красные крылья-2» (Таганрог) – 0:3 (26:28, 13:25, 15:25).

