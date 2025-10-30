Бастрыкин затребовал доклад о смертельном ДТП с молодежью в Волгограде

Сегодня, 30 октября, Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах ДТП с компанией молодежи в Волгограде, в результате которого погибли и пострадали подростки, сообщает Следком.

Напомним, что в Красноармейском районе Волгограда 15-летний подросток, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением и съехал с проезжей части в водоем. В результате водитель и его 15-летняя пассажирка погибли на месте. Еще двое пассажиров в возрасте 14 и 15 лет были госпитализированы с признаками переохлаждения.

По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

- Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в следственном органе.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

