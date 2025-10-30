В Волгограде над УК, заморозившей семью участника СВО, нависли тучи





В инспекции госжилнадзора Волгоградской области организуют выездное обследование дома №29 по ул. Бахтурова, в котором замерзает семья участника СВО. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, куда был направлен редакционный запрос. Завтра, 31 октября, сотрудники инспекции совместно с УК «ВСК» оценят санитарное состояние подвала, инженерных коммуникаций в подвале, а также наличие отопления. Будут выясняться и причины отсутствия электричества в квартире, где проживает семья военнослужащего.

В госжилинспекции отметили, что в конце сентября уже проводились выездные контрольно-надзорные мероприятия в отношении ООО «ВСК» в части санитарного состояния подвала аварийной трехэтажки. По итогам проверки в адрес управляющей компании было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В арбитражный суд Волгоградской области подано исковое заявление о понуждении ООО «ВСК» к исполнению предписания.

- В настоящее время инспекцией решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.22 КОАП, - добавили в органе исполнительной власти.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о непростой ситуации, в которой оказалась семья участника СВО. Супруга военнослужащего является волонтером, регулярно возит гуманитарные грузы, однако вынуждена проживать в квартире без отопления и электричества, да еще и в неприятном соседстве с грызунами. Самостоятельные ее попытки решить вопрос с управляющей компанией оказались безуспешными.