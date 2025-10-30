Происшествия

«Зарезал и вытолкнул за дверь»: в подъезде МКД в Волгограде нашли труп

В Дзержинском районе Волгограда в подъезде многоквартирного дома нашли тело 41-летнего местного жителя. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщили V102.RU  в ГУ МВД России по региону.

Установлено, что преступление совершил 46-летний знакомый убитого мужчины. Они вместе выпивали в квартире.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, преступление произошло 28 октября в одной из квартир дома по улице Бурейской.

- В ходе застолья между хозяином квартиры и гостем возник конфликт. Когда потерпевший направился к выходу, подозреваемый прошёл на кухню, взял нож и нанёс им удар в область грудной клетки волгоградца. После этого он вытолкнул раненого в подъезд и закрыл дверь, - сообщили в следственном органе.

Раненый волгоградец скончался в подъезде. Следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

