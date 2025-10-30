Двое детей утонули в слетевшем с дороги авто на юге Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 30 октября, двое детей утонули в результате ДТП. 15-летний подросток и его ровесница-пассажирка находились в салоне «ВАЗ-2105», который слетел с дороги в водоем.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия разыгралась в 10.50 30 октября.

– По предварительной информации, 15-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения, двигаясь по ул. Вилянская, не справился с управлением, съехал с проезжей части в водоём. Водитель и 15-летняя пассажирка скончались на месте, – сообщили в Главке полиции.

В машине находились еще двое детей в возрасте 14 и 15-лет. Их с места происшествия доставили в больницу.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Фото: vlg_crime / t.me