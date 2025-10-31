Режим беспилотной опасности сохраняется в Волгограде, план «Ковер» отменен





В Волгограде на утро 31 октября сохраняется режим беспилотной опасности, объявленный накануне вечером. Как сообщает ИА «Высота 102», не принимавший прошедшую ночь самолеты волгоградский аэропорт возвращается к штатной работе.

Сообщения о возможной атаке беспилотниками волгоградцы получили вечером в четверг в 22:00 мск. Жителям региона рекомендовано соблюдать стандартные для таких случаев меры безопасности.

Одновременно с объявлением об угрозе был закрыт аэропорт «Сталинград». Воздушная гавань не принимала и не отправляла суда на протяжении семи часов, однако Росавиация сняла план «Ковер» в 05.35.

На текущий момент задерживается прилет лишь одного рейса из Екатеринбурга, который был перенесен по решению авиакомпании еще до закрытия воздушного пространства над Волгоградом.