Опубликовано видео с места гибели двоих детей на юге Волгограда

ГУ МВД по Волгоградской области опубликовало кадры с места страшной аварии в Красноармейском районе, где погибли двое 15-летних детей.
Напомним, трагедия произошла сегодня, 30 октября. В салоне ВАЗ-2105, который на улице Вилянская слетел с дороги прямо в водоем, находились четверо несовершеннолетних. Погибли 15-летний юноша, который сидел за рулем, и 15-летняя девушка. Еще двое подростков в возрасте 14 и 15 лет были госпитализированы.
Затонувшую машину пришлось доставать с помощью крана. Полицейские проводят расследование обстоятельств трагедии. В частности, будет установлено, каким образом несовершеннолетний водитель, не имеющий прав, оказался за рулем машины.
По данным прокуратуры Волгоградской области, в аварии выжили два мальчика. Надзорный орган организовал проверку соблюдения требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области