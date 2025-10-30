



В городе Волжском Волгоградской области накануне появился новый арт-объект, к которому местные жители пока не знают как относиться. У одних, сообщает ИА «Высота 102», «колобок» с гримасой вызвал отвращение, другие, напротив, приветствуют такой креатив.

Как сообщили в администрации города Волжского, скульптура, представляющая собой голову с искривленными губами, называется «Губы, которые помнят вкус».

– Вдохновением послужил знаменитый парк Этрета во Франции, а создала её питерская «Borgezeart». Минимализм, искусственный камень, глубокая метафора, – поясняет задумку мэрия волжского горожанам.

В администрации также отмечают, что голова, копирующая скульптуры в парке Франции, чем-то напоминает им скульптуры в парке Галицкого в Краснодаре. Там, отметим, установлены четыре гигантские головы детей, что, по задумке авторов, символизирует «внутренних детей», которые живут в каждом взрослом человеке.





– А у нас – своя, уникальная! Это уже 39-я скульптура в коллекции парка, – радостно заявляют в мэрии города Волжского и анонсируют открытие в начале декабря ещё двух арт-объектов.

Чего еще ждать, жители Волжского, не знают. Но те волжане, кто уже успел увидеть объект с французскими «корнями», иронизируют над его названием, отмечая, что вкус, судя по всему, был не очень.

Фото: ИА «Высота 102», администрация Волжского