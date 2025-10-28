Молодые дзюдоисты Волгограда впустую съездили в Сибирь





В Тюмени прошло первенство России по дзюдо для юношей и девушек до 18 лет. Здесь выступили представители сборной Волгоградской области, завоевавшие это право в отборочных соревнованиях.

Абдул-Кирим Шамсадов в весовой категории до 73 кг в первой же схватке проиграл будущему полуфиналисту Артёму Морозову из Москвы. В утешительной сетке наш спортсмен победил Абдул-Малика Бекова из Ингушетии, затем Андрея Голышева из Санкт-Петербурга, ну а потом проиграл Айдару Батрукову из Карачаево-Черкессии.

У девушек в категории до 52 кг Ева Рябина победила Юлию Туневу из Перми, но проиграла Еве Моисеевой из Воронежа. Здесь же Варвара Мещерякова, победив Ирину Борзыкину из Тульской области, проиграла москвичке Надежде Лазаревой. В утешительной сетке Варвара, обыграв Дарью Затееву из Оренбурга и Даниэллу Арутюнову из Краснодара, проиграла другой краснодарке – Марии Афанасиади. В итоге Мещерякова заняла седьмое место и стала лучшей на первенстве среди волгоградцев.

В категории до 57 кг Амина Бехешти в первом круге победила Анну Головину из Тульской области, но уже во втором круге проиграла Милане Мухамбетовой из Саратова и на этом завершила выступление.

Фото: Варвара Мещерякова