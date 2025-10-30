



В Волгоградской области с опережением сроков капитально отремонтировали 11 км трассы Р-228 . Дорожники справились с поставленной задачей на год раньше срока. Как пояснили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, речь идет об участке с 643-го по 654-й трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград вблизи Дубовки.





7 километров из реконструированного участка расширили до четырех полос. Раньше здесь ежедневно проезжало до 30 тыс. автомобилей. Теперь пропускная способность увеличилась до 40 тыс. автомобилей в сутки.

По словам заместителя начальника, директора волгоградского филиала ФКУ Упрдор Москва – Волгоград Александра Колобродова, работы выполнялись в два этапа: первый завершили еще в прошлом году. Второй этап удалось сдать в эксплуатацию досрочно благодаря дополнительно выделенному финансированию из федерального бюджета.





Так, помимо расширения 7 километров до 4 полос, было установлено осевое барьерное ограждение с противоослепляющими экранами и почти 8 км линий электроосвещения. Кроме того, на 647-м, 650-м и 653-м км появились три разворотные петли, а на семи съездах и примыканиях устроены переходно-скоростные полосы.





В Дубовке на пересечении улиц Московской и Юбилейной заменили светофор, снабдив его дополнительными секциями для регулирования пешеходного движения. Для удобства и безопасности местных жителей установили 10 новых остановочных комплексов, оснащенных подъездными карманами и пешеходными переходами с разметкой «зебра». Дополнительно вдоль всего участка было построено около 800 м тротуаров с тактильной плиткой для маломобильных граждан.

Фото Упрдор Москва-Волгоград