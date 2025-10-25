«Ротор» встретится с «Родиной» в гостях 26 октября





Волгоградский клуб в случае победы в 16-м туре Первой лиги поднимется на четвёртое место в турнирной таблице. Матч на «Арене Химки» состоится завтра, 26 октября, и начнётся в 16-00 ч.

«Ротор» и «Родина» являются прямыми конкурентами. Соперников разделяет всего одно очко. Московская команда идёт на четвёртой позиции (26), а волгоградцы располагаются на шестой строчке (25). Оба коллектива на данный момент сражаются за выход в РПЛ, поэтому игра с соседом по таблице станет проверкой возможностей относительно амбиций как для «Родины», так и для «Ротора».

В последнее время подопечные Дениса Бояринцева испытывают определенные трудности с положительными результатами на выезде. После разгрома «Чайки» в начале сентября сине-голубые провели в гостях пять встреч (с учётом кубкового противостояния с «Велесом»), в которых дважды сыграли вничью и трижды уступили. И забили в этих играх волгоградцы только один раз.

В прошлом туре волгоградская команда с разгромным счётом на выезде проиграла лидеру турнира воронежскому «Факелу» - 0:4. Сказались потери ключевых игроков в обороне. При этом Фомин и Бардыбахин отбыли дисквалификацию, поэтому завтра они могут помочь волгоградскому коллективу.

Денис Бояринцев на пресс-конференции после матча с «Факелом» отметил, что волгоградская команда должна правильно отреагировать на столь чувствительное поражение.

- Раскисать и переживать особо некогда. Впереди у нас тоже сложнейшая игра с одним из лидеров лиги. Вопрос в том, как мы всё это переживём. Так команды и проверяются - после подобных поражений. Побеждать мы все любим. В хорошем настроении, когда идёт хорошая серия. Сейчас момент истины для всех нас. Есть, над чем подумать и поработать, - заявил специалист.

Реабилитироваться за провал в Воронеже сине-голубым предстоит в матче со статусным оппонентом. «Родина» уже далеко не первый сезон мечтает о выходе в РПЛ. Московский клуб еще ни разу не выступал в элитном дивизионе, однако сейчас у «Родины» достаточно неплохие шансы на повышение в классе.

В столичном коллективе по ходу сезона произошла перестановка на посту главного тренера. Словенца Зорана Зельковича сменил испанец Хуан Диас. Под руководством нового наставника «Родина» одержала пять побед и дважды сыграла вничью в последних восьми встречах Первой лиги.

В 15-м туре столичный клуб на выезде обыграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счётом 2:1. Хозяева вышли вперёд в первом тайме, но после перерыва гости переломили ситуацию и забили два безответных мяча, авторами которых стали Илья Дятлов и бывший нападающий «Ротора» Артём Максименко.

Однако «ложкой дёгтя в бочке мёда» для москвичей стала жёлтая карточка, показанная Йорди Рейне в Республике Татарстан. Нападающий пропустит ближайший матч из-за перебора предупреждений. 32-летний футболист является одним из лидеров команды - в 13 матчах Первой лиги он забил дважды и отдал три результативные передачи. К слову, Рейна попал в расширенный состав сборной Перу на товарищескую встречу со сборной России, которая состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге.

Отметим, завтрашних соперников связывают интересные пересечения. Так, например, Бояринцев возглавлял «Родину» в сезоне 2021/22. Под руководством 47-летнего специалиста столичный коллектив выиграл Вторую лигу и заработал повышение в классе. После этого Бояринцев покинул свой пост. Кроме того, за московский клуб ранее выступали игроки «Ротора» - защитник Александр Клещенко и полузащитник Михаил Мальцев.



Иван Тюгаев

Фото: Геннадий Гуляев V102.RU (архив)











