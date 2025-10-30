В Камышине передали награды родным пятерых погибших героев

В Камышине Волгоградской области сегодня, 30 октября, в Центре патриотического воспитания им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева родственникам военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, передали награды, заслуженные их близкими.
Ордена Мужества передали родным капитана Алексея Косолапова, рядовых Федора Соловьева и Алексея Леонова, ефрейтора Евгения Алексеева. Медаль Жукова передали близким гвардии рядового Виталия Орехова.
В церемонии приняли участие представители администрации города и военкомата.