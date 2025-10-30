



Раскатистый, с легкой хрипотцой, голос Юрия Щербакова, его бархатный и по-домашнему теплый звук гармони с радостью слышат и в зоне СВО, и в военных госпиталях. Известный музыкант и актёр об этом, конечно, знает, а потому срывается «за ленточку» при первой же возможности – с концертами и с гуманитарной помощью для бойцов. Благотворительные выступления он проводит и в Волгоградской области. Самый ближайший пройдет 4 ноября – в День народного единства – в Волгограде. О предстоящем событии, по итогам которого вся собранная сумма будет направлена на помощь бойцам, а также о волгоградцев в организации мероприятия, - в материале ИА «Высота 102».

В мае 2022-го, спустя три месяца после начала СВО, хоперский казак Юрий Щербаков вместе с супругой Наталией отправились в военный госпиталь Луганской народной республики. Пугающая неизвестность в тот первый выезд рассеялась практически сразу - после встречи с ранеными бойцами.

- От увиденного стало плохо даже Юрию Александровичу, - вспоминает Наталия Щербакова. - После того первого концерта мы поняли, что ребята в нас нуждаются, и решили, что будем ездить сюда до конца - чего бы нам это ни стоило. Легко ли, тяжело, а есть такое слово «надо»! Выходить на сцену с улыбкой, вселять надежду своей музыкой и ни в коем случае не показывать переживаний. Особенно слез. Все эмоции будут потом.

- Перед выступлениями мы не за себя переживаем, а за них. По-отцовски и по-матерински, - вступает в разговор заслуженный работник культуры Юрий Щербаков.

Второе рождение «Сталинградского вальса»

В 90-х народную музыку считали едва ли не «нафталином». Куда уж ей против модных песен, которые хотя и состоят из двух аккордов, но звучат «свежо и незамыленно». Сейчас же на концертах Юрия Щербакова у многих слушателей возникают вопросы к самим себе.

- Русский народ – исконно песенный. Песня сопровождает нас с момента, когда мы находимся в утробе матери, и живет с нами до самого конца, - рассуждает Наталия Щербакова. – Но, увы, в нашей истории всегда качался своеобразный маятник – в какие-то столетия все народное было под запретом, а, например, в 90-е годы оно считалось немодным. Сейчас же люди наконец вспомнили, что без прошлого у нас нет настоящего… На наших концертах в зоне СВО и в военных госпиталях многие ребята говорят: «Почему мы не слушали эти песни раньше. Зачем нам навязывали что-то другое? Якобы модное. Вот же она – истина». Конкретных песен нам не заказывают, но, если мы выступаем в казачьих отрядах, то без легендарных «Не для меня», «Любо, братцы, любо» и нашей знаменитой «Катюши» нас, конечно, не отпускают.

Записи песен Великой Отечественной войны и современных композиций быстро разлетаются среди участников СВО. Юрий Щербаков вспоминает, что спетый вместе с Гариком Сукачевым «Сталинградский вальс» бойцы не просто передавали друг другу на телефоны.

- Однажды волгоградец Александр Авдеев передал мне доставшуюся от отца тетрадь с песнями Великой Отечественной войны. Спросил, получится ли их распеть? А как распеть без какого-либо наигрыша? Вскоре он прислал запись, на которой исполнил «Сталинградский вальс» так, как его исполнял отец, ветеран войны, - вспоминает Юрий Щербаков. - Мне понравилась эта композиция, и вскоре мы записали ее вместе с Игорем Ивановичем Сукачевым. Песня стала настолько популярной среди бойцов, что десантники из Тулы взяли ее для своих тренировок.





- В наше время рождаются и новые песни. В зоне СВО Юрий Александрович подружился с бойцом из санитарного отряда, который вытаскивал раненых и погибших ребят, - добавляет Наталия Щербакова. - До войны он работал в Белгородском Доме культуры, играл на гитаре и писал стихи. Правда, по его собственному признанию, нужной глубины они тогда не имели. А здесь, в тяжелейших условиях, боец с позывным «Артист» стал записывать все, что творится в его душе. При встрече показал свои песни Юрию Александровичу, тот их выучил и сейчас во время концертов представляет другим ребятам. Конечно, предлагают и другие стихи. Но, честно говоря, заниматься ими нам пока некогда. В произведение ведь нужно вжиться. Просто так, без души, никакая песня не выйдет.

Волгоградцы – бойцам

Именно с «Артистом» волгоградские музыканты дадут благотворительный концерт в День народного единства.

- Волгоградцы помогли нам с организацией выступления - арендовали зал выставочного комплекса «ВолгоградЭкспо», решили вопрос со световым обрудованием, - рассказывает Юрий Щербаков. - Теперь дело за нами. Все средства, собранные во время выступления, мы направим на поддержку бойцов СВО.

- Мы уже не в первый раз проводим такие концерты и в Волгоградской, и в Ростовской областях. Делаем это с абсолютно искренним посылом, - заключает Наталия Щербакова. - Когда вкладываешь в своё дело душу, это ведь чувствуется. Чувствуется и если ты работаешь для галочки, для собственного пиара. Тебя, конечно, послушают. Один раз. А вот на второе выступление уже просто не позовут.

Выступление музыкантов пройдет в Волгограде 4 ноября в 16:00 в зале «ВолгоградЭкспо». Все собранные средства артисты направят на помощь военнослужащим.

Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону 8-906-451-14-69.

Фото: Юрия Щербакова