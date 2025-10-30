Общество

Волгоградка перевела аферистам 2 млн рублей

Общество 30.10.2025 13:04
Очередная жительница Волгограда попалась на уловку мошенников и перевела все свои сбережения. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, 57-летняя жительница Советского района отдала злоумышленникам 1 млн 980 тысяч рублей. 

Женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и силовых структур, и убедили ее перевести сбережения под предлогом мошеннической опасности. В конечном итоге волгоградка перевела на продиктованные счет крупную сумму. Остальные 950 тысяч рублей она перевести не смогла, так как банком дальнейшие операции по снятию денежных средств были заблокированы. 

Через некоторое время телефоны неизвестных стали недоступны. Только после этого потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников. 

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».  

