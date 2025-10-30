Дрон-детекторы и УАЗы передали волгоградцы на СВО





Волгоградская область передала очередную партию техники и авто своим бойцам в зону проведения специальной военной операции. На этот раз, сообщает ИА «Высота 102», из Волгограда на передовую отправились малотоннажные грузопассажирские автомобили «УАЗ» с комплектами зимних шин и дрон-детекторы для обнаружения беспилотников переданы военнослужащим в зону проведения специальной военной операции.

Кроме того, отправлены бойцам комплекты РЭБ для защиты автотранспорта и беспилотные летательные аппараты.

– Техника приобретена на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, – сообщили в администрации области.





Напомним, ранее сообщалось, что вся техника и снаряжение собираются в Волгоград по заявкам командиров для выполнения боевых задач.

Фото: администрация Волгоградской области