Спорт

Четыре футболиста покинули «Ротор» в межсезонье

Спорт 25.05.2025 19:50
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25.05.2025 19:50


Волгоградский «Ротор», который завершил сезон в Первой лиге 24/25 на девятом месте, сегодня, 25 мая, объявил о первых кадровых изменениях в составе. В частности, Вадим Аверкиев, Юрий Завезен, Павел Котов и Владислав Тюрин покидают команду. При этом Андрей Семенов, Максим Швецов, Дмитрий Лаврищев и Евгений Болотов продлили контракты с волгоградским клубом. Кроме того, пролонгировал договор и тренер по физподготовке Сергей Толстых, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу «Ротора». 
В интервью спортивный директор Андрей Дуров и главный тренер Денис Бояринцев подвели итоги завершившегося сезона, рассказали о планах на подготовку к следующему чемпионату и подтвердили уход некоторых футболистов.
Андрей Дуров позитивно оценил итоги первенства.
- Все поставленные задачи были выполнены. Минимальная задача - закрепиться в Первой лиге и попасть в десятку. Команда все это сделала. Поэтому сезон можно оценить положительно, - считает спортивный директор.
С ним согласился и Денис Бояринцев.
- Задача выполнена. Действительно, проделали хорошую работу все. Непростой переходный период был - сжатые сроки на подготовку и комплектование команды. Считаю, мы здорово сработали. Собрали боеспособный коллектив. Мы удовлетворены результатом, - отметил наставник сине-голубых.
Андрей Дуров сообщил и об изменениях в составе - Аверкиев, Завезен, Тюрин и Котов уходят из клуба.
- Хотелось бы поблагодарить каждого из них за профессионализм, человеческие качества. Никто не бухтел из-за непопадания в состав, была здоровая конкуренция. У ребят в конце мая заканчиваются контракты. Мы с ними прекращаем дальнейшее сотрудничество, - подчеркнул Дуров. 

Бояринцев отметил, что изменения в составе являются необходимыми.
- Для тренера это тоже непростая ситуация. Наверное, весной я проводил больше времени с футболистами, чем со своей семьей, которая не смогла сюда приехать. Каждая команда - это детище. Хочется максимально сохранить ребят и дать им возможность развиваться дальше. Но есть определенные задачи и цели. Уровень команды надо повышать. Ротация - это рабочий момент. Парням спасибо и удачи в дальнейшей карьере, - заявил Денис Константинович. 
Андрей Дуров пояснил, с кем клуб продолжит сотрудничество.
- Мы продлили контракт на год с Димой Лаврищевым и на аналогичный срок с Андреем Семеновым. И  на два года с Женей Болотовым. Будем общаться по поводу футболистов, которые у нас были в аренде. У кого контракт до 30 июня - по ним будет приниматься решение дальше - либо на сборах, либо после возвращения из отпуска, - рассказал один из руководителей волгоградского клуба. 
Также спикеры обозначили планы на ближайшее и не очень будущее.
- У «Ротора» с такой армией болельщиков и стадионом всегда будут стоять максимальные задачи. Одна из таких - показать результат лучше, чем у нас был в осенней части. И надо качественнее проводить домашние матчи. С завтрашнего дня команда уходит в отпуск.16-го июня футболисты пройдут медосмотр, а 17-го числа -  первый тренировочный день в Саранске. Почему там? Планируется провести турнир на стадионе «Мордовия Арена» с участием четырех команд. Ожидается, что это - «Пари НН», «Енисей», «Ротор» и еще один клуб Первой лиги, - прокомментировал спортивный директор.   
К слову, перед стартом следующего сезона планируется встреча команды с болельщиками. О ее сроках и формате будет сообщено дополнительно.
- Наши болельщики самые лучшие. Я это буду всегда повторять. У нас посещаемость в российском футболе одна из самых высоких. Фанаты с нами везде - в гостях и дома хорошая заполняемость. За это хочется сказать им большое спасибо, - заявил Дуров.  

Денис Бояринцев согласился с этим мнением.
- Отличная поддержка была в этом сезоне во всех выездных встречах. Когда я возвращался из Тулы в Москву на поезде, было много болельщиков, кто уже не живет в Волгограде и работает в столице. Мы хорошо пообщались с ними. Очень приятно, что у нас и семьями болеют, поддерживают традиции. И взрослые люди остаются верными клубу, несмотря на смену интересов. Везде команда ощущала поддержку - от Калининграда до Хабаровска. В домашних матчах все отлично. Мы тоже работаем на результат. Не всегда получается. Хочется, чтобы болельщики относились к этому с пониманием. Это футбол. В следующий сезон будем заходить с новыми целями - все вместе. Это очень приятно, - отметил главный тренер.  
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Андрей Поручаев V102.RU

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